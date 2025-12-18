ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں کئی مقامات پر رات کا درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا
خطے کا سب سے سرد مقام زوجیلا پاس رہا جہاں پارہ تیزی سے منفی 17 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
Published : December 18, 2025 at 10:30 AM IST
سرینگر: محکمہ موسمیات کے مطابق، جموں و کشمیر میں جمعرات کو سردی کی صورتحال برقرار ہے، وادی کشمیر میں کئی مقامات پر رات کا درجہ حرارت صفر سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔
جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں، کم از کم درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر ایئرپورٹ پر درجہ حرارت صفر ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
سرینگر کے علاوہ کشمیر کے دیگر حصوں میں سردی کی لہر جاری ہے۔ اونتی پورہ میں درجہ حرارت منفی 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں پلوامہ میں منفی 3.2 ڈگری سیلسیس، پامپور اور بارہمولہ دونوں میں منفی 1.8 ڈگری سیلسیس جبکہ شوپیان میں منفی 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور بڈگام اور بانڈی پورہ میں منفی 0.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
اننت ناگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ گاندربل میں منفی 0.1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ سیاحتی مقام پہلگام میں 0.4 ڈگری سیلسیس جبکہ قاضی گنڈ میں 0.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کوکرناگ میں 1.8 ڈگری سیلسیس، گلمرگ میں 1.6 ڈگری سیلسیس، کولگام میں 2 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں 2.1 ڈگری سیلسیس پر رات کے درجہ حرارت میں قدرے اضافہ رپورٹ کیا گیا۔
خطے کا سب سے سرد مقام زوجیلا پاس تھا، جو کشمیر کو لداخ سے جوڑتا ہے، جہاں پارہ تیزی سے منفی 17 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
جموں خطے میں رات کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ایئرپورٹ پر درجہ حرارت قدرے زیادہ 11.5 ڈگری سیلسیس رہا۔
کٹرا میں 12.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور بٹوٹ میں 9.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ بانہال میں 5.7 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 5 ڈگری سیلسیس اور ادھم پور میں 6.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
جموں خطے کے راجوری میں درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ رامبن میں 8.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
کٹھوعہ اور ڈوڈہ میں 8.8 ڈگری سیلسیس، سانبہ میں 7.1 ڈگری سیلسیس، کشتواڑ میں 8.6 ڈگری سیلسیس اور ریاسی میں 9.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے کشمیر ڈویژن کے اونچے علاقوں میں ہلکی سے معتدل برفباری اور جموں و کشمیر کے کئی مقامات پر 20 دسمبر کی رات سے 21 دسمبر کی شام تک ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
23 دسمبر سے 29 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
