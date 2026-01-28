ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈی پورہ کے حاجن میں تعزیتی اجتماع کے دوران چھت منہدم، کم از کم دس افراد زخمی
کمرے کی چھت اس وقت گر گئی جب لوگوں کی بڑی تعداد سوگوار خاندان سے تعزیت کے لیے گھر پر جمع تھی۔
Published : January 28, 2026 at 3:51 PM IST
بانڈی پورہ (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع کے حاجن علاقے کے چندرگیر گاؤں میں بدھ کی دوپہر ایک تعزیتی اجتماع کے دوران ایک رہائشی مکان کی چھت منہدم ہو گئی۔ چھت منہدم ہونے کی وجہ سے کم از کم دس افراد زخمی ہو گئے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لوگوں کی بڑی تعداد سوگوار خاندان سے تعزیت کے لیے گھر پر جمع تھی۔
کئی لوگ تعزیت کے لیے ایک کمرے میں جمع ہوئے تھے کہ اچانک چھت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور براہ راست سوگواروں پر گرا۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ گری ہوئی چھت کے نیچے کئی لوگ کچھ وقت تک پھنس گئے۔ مقامی افراد نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔
حکام نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو علاج کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) سنبل منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ تمام متاثرین کو معمولی سے درمیانے درجے کے زخم آئے ہیں۔
واضح رہے، حالیہ طوفانی ہواؤں نے جموں کشمیر میں تباہی مچائی دی تھی۔ جمعرات یعنی 22 جنوری کی شام تیز ہوائیں چلیں تھیں جس کے نتیجے میں املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا جبکہ بجلی نظام بھی درہم برہم ہوگیا تھا۔
