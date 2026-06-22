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امرناتھ یاترا سے قبل کولگام میں وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائیاں، متعدد او جی ڈبلیوز حراست میں
ان کارروائیوں کے دوران جنگلاتی علاقوں، بالائی پہاڑی علاقوں، نرسریوں اور باغات کی چھان بین کی گئی۔
Published : June 22, 2026 at 4:06 PM IST
کولگام: (فیاض لولو) امرناتھ جی یاترا (SANJY-2026) کے پُرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے پیش نظر کولگام پولیس نے ضلع کے مختلف حساس علاقوں میں وسیع پیمانے پر تلاشی اور تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ یہ کارروائیاں خاص طور پر بالائی پہاڑی علاقوں، گھنے جنگلات، نرسریوں، باغات اور دیگر دور دراز مقامات پر مرکوز رہی ہیں، جہاں ممکنہ طور پر تخریبی عناصر کی نقل و حرکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔
پولیس کے ایک ترجمان کے مطابق، ان کارروائیوں میں ضلع پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر سیکورٹی فورسز نے بھی حصہ لیا، جنہوں نے مشترکہ طور پر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز انجام دیے۔ اس دوران مشتبہ مقامات کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی اور علاقے میں موجود افراد کی شناخت کی جانچ بھی عمل میں لائی گئی۔
کارروائیوں کے دوران کئی مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا، جن میں کچھ اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق، ان افراد سے سکیورٹی سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔
پولیس حکام نے کہا کہ ان سرچ آپریشنز کا بنیادی مقصد یاترا کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنا اور یاتریوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع میں سیکورٹی گرڈ کو مزید مضبوط کیا گیا ہے اور حساس مقامات پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔
کولگام پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان کی برقراری میں اپنا تعاون جاری رکھیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی فوری اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔ پولیس نے یقین دلایا کہ عوام کے تعاون سے سانجی-2026 کو کامیابی اور پرامن طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔
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