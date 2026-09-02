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پلوامہ کے کئی اہم محکمے سربراہوں سے محروم، عوام کو مشکلات
صرف ضلع اسپتال پلوامہ میں 59اسامیاں خالی ہیں جبکہ محکمہ تعلیم میں سینکڑوں پوسٹس خالی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 2, 2026 at 6:53 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ضلع پلوامہ میں کئی اہم محکموں میں افسران اور دیگر عملے کی کئی اسامیاں خالی ہونے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ لیبر، صحت اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں میں اہم عہدے خالی ہیں، جبکہ کئی افسران کو ایک سے زائد محکموں کا اضافی چارج سونپا گیا ہے، جس کے باعث عوام کو اپنے روزمرہ کے سرکاری امور اور مختلف خدمات کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
محکمہ لیبر میں مستقل افسر کی تعیناتی نہ ہونے کے باعث مزدور طبقے کو اپنے مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس محکمے کا اضافی چارج ایک ایسے افسر کے پاس ہے جو پہلے ہی محکمہ سوشل ویلفیئر اور ڈسٹرکٹ امپلانٹ اینڈ کونسلنگ سینٹر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال رہے ہیں۔
اس طرح ایک افسر بیک وقت تین اہم اداروں کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، جس کے باعث تمام محکموں کے سرکاری امور کو بروقت نمٹانا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ دوسری جانب ضلع اسپتال پلوامہ میں تقریباً 59 آسامیاں خالی بتائی جا رہی ہیں۔ ان آسامیوں کو پُر کرنے کے لیے متعلقہ محکمہ اور حکومت سے کئی بار اپیلیں کی جا چکی ہیں، تاہم تاحال اس سلسلے میں کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔
محکمہ تعلیم بھی عملے کی کمی کا شکار ہے۔ ضلع میں لیکچررز اور دیگر اہم عہدوں سمیت تقریباً 237 آسامیاں خالی بتائی جا رہی ہیں، جس سے تعلیمی نظام اور طلبہ کی تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
پلوامہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے، تاہم بنیادی مسائل آج بھی موجود ہیں۔ عوام کے مطابق مزدور طبقے سے متعلق محکمہ ہی اگر مستقل افسر سے محروم ہو تو عام لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبوں میں خالی آسامیوں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر پُر کیا جانا چاہیے۔
ایک مقامی سماجی کارکن فاروق احمد میر نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی مشکلات کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے مختلف محکموں میں خالی آسامیوں کو جلد از جلد پُر کرے، تاکہ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنائی جا سکے اور لوگوں کو بروقت خدمات فراہم ہوں۔
اس سلسلے میں ایم ایل اے راجپوہ غلام محی الدین میرنے دعویٰ کیا کہ "خالی اسامیوں کو پُر کرنے اور اہم محکموں میں مستقل افسران کی تعیناتی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور سرکاری اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔"
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