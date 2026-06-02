اننت ناگ میں تیز آندھی سے تباہی، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی، کئی گاڑیوں کو نقصان
مقامی ذرائع کے مطابق، تیز رفتار ہواؤں کے باعث بڑے درخت اکھڑ کر سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں گر پڑے۔
Published : June 2, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 7:20 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گانجی واڑہ علاقے میں منگل کے روز اچانک آنے والی تیز اور طوفانی ہواؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں کئی سفیدہ (پاپولر) درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور مختلف مقامات پر گر کر متعدد افراد کے زخمی ہونے کا سبب بنے۔
وہیں اننت ناگ میں تیز آندھی کی وجہ سے درخت گرنے کے ایک واقعے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ متوفی کی شناخت 52 سال محمد رفیق، ساکن برڈیگن اننت ناگ کے طور پر کی گئی ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق، تیز رفتار ہواؤں کے باعث متعدد بڑے درخت سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں گر گئے، جن کی زد میں آکر کئی راہگیر زخمی ہو گئے اور گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ واقعے کے فوراً بعد زخمی افراد کو نزدیکی طبی مراکز منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
اس واقعے کے باعث نہ صرف انسانی جانوں کو نقصان پہنچا بلکہ کئی گاڑیاں بھی درختوں کے نیچے دب کر شدید طور پر متاثر ہوئیں، جس سے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ آندھی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مختلف مقامات پر بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔
انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے فوری طور پر صورت حال کا نوٹس لیتے ہوئے ٹیمیں موقعے پر روانہ کیں، جنہوں نے گرے ہوئے درختوں کو ہٹا کر سڑکوں کو بحال کرنے کا کام شروع کیا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خراب موسمی حالات کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے جب کہ انتظامیہ صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
