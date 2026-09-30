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منگلی واڑون ویلی میں ہولناک آتشزدگی، متعدد رہائشی مکانات خاکستر
ذرائع کےمطابق آگ ایک گنجان آبادی والے علاقے میں اچانک بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتےاس نے قریبی مکانات کواپنی لپیٹ میں لینا شروع کردیا۔
Published : September 30, 2026 at 12:09 PM IST
کشتواڑ دین عمران: جموں کے ضلع کشتواڑ ضلع کی واڑون ویلی کے منگلی علاقے میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات ایک بھیانک آتشزدگی کے واقعے میں کئی رہائشی مکانات جل کر مکمل طور پر خاکستر ہوگئے، جس کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہوگئی۔
ذرائع کے مطابق آگ ایک گنجان آبادی والے علاقے میں اچانک بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے قریبی مکانات کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کردیا۔ منگلی میں زیادہ تر مکانات لکڑی سے تعمیر ہونے کے باعث آگ نے انتہائی شدت اختیار کی اور متعدد گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 12 رہائشی مکانات مکمل طور پر جل کر تباہ ہوگئے ہیں، جبکہ کئی دیگر ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے مقامی لوگوں نے اپنی سطح پر بھرپور کوششیں کیں اور شعلوں کو مزید مکانات تک پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی۔ ذرائع کے مطابق واقعے میں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم بڑے پیمانے پر املاک کے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر سروسز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ آگ پر قابو پانے اور مزید نقصانات کو روکنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے بھی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
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واڑون کے اس دور افتادہ علاقے میں ماضی میں بھی آتشزدگی کے متعدد بڑے واقعات پیش آچکے ہیں، جن کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ مقامی آبادی نے ایسے واقعات کی روک تھام اور ہنگامی حالات میں فوری امداد کے لیے فائر سیفٹی کے مؤثر انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ فی الحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے اور متعلقہ حکام کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات شروع کیے جانے کی توقع ہے۔واقعے میں نقصان کا حتمی تخمینہ اور آگ لگنے کی اصل وجہ کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔