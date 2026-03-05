ETV Bharat / jammu-and-kashmir

صحت حکام کے مطابق تمام متاثرہ ملازمین کی حالت اس وقت مستحکم ہے اور انہیں ضروری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

ڈورو ٹاؤن ہال میں چھت کا حصہ گرنے سے کئی ملازمین بے ہوش، تمام کی حالت مستحکم (Image: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 5, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ڈورو علاقے میں واقع ٹاؤن ہال میں جمعرات کے روز ایک بڑا سانحہ اُس وقت ٹل گیا جب منشیات کے خلاف بیداری پروگرام کے دوران اچانک چھت کا ایک حصہ گر گیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

اطلاعات کے مطابق مختلف سرکاری محکموں کے متعدد ملازمین منشیات کے خلاف آگاہی سے متعلق ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے ٹاؤن ہال میں جمع ہوئے تھے۔ اسی دوران اچانک چھت کا ایک حصہ گر گیا جس سے ہال میں موجود لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔

واقعے کے نتیجے میں کئی ملازمین، جن میں چند خواتین بھی شامل تھیں، شدید خوف اور صدمے کے باعث بے ہوش ہوگئیں۔ زخمی اور متاثرہ افراد کو فوری طور پر قریبی سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈورو منتقل کیا گیا جہاں انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔

صحت حکام کے مطابق تمام متاثرہ ملازمین کی حالت اس وقت مستحکم ہے اور انہیں ضروری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔

ادھر میونسپل کمیٹی ڈورو کے ایگزیکٹو آفیسر محمد اقبال بٹ نے بتایا کہ ٹاؤن ہال میں ایک میٹنگ منعقد ہونی تھی تاہم میٹنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی چھت کا ایک حصہ اچانک گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد وہاں موجود چند خواتین خوف کے باعث بے ہوش ہوگئیں جنہیں فوری طور پر ڈورو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام متاثرہ افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

حکام کے مطابق ٹاؤن ہال کی چھت گرنے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جائے۔

