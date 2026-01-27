ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس کو کمزور کرنے والے عناصر خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں: سریندر سنگھ چنئ
سریندر سنگھ چنئ نے بتایا کہ کانگریس میں کچھ ایسے کئی عناصر موجود ہیں، جو پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
Published : January 27, 2026 at 9:37 PM IST
پلوامہ: مرکزی وزیر ڈاکٹر شکیل احمد نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں راہل گاندھی کو "سب سے زیادہ غیر محفوظ اور ڈرپوک لیڈر" قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی پارٹی میں نچلی سطح پر مضبوط بنیاد رکھنے والے سینئر لیڈروں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو انہیں "باس" نہیں مانتے اور پارٹی پر یکطرفہ کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ شکیل احمد کا دعویٰ ہے کہ ملکارجن کھرگے صرف نام کے صدر ہیں جب کہ اصل فیصلے راہل گاندھی کرتے ہیں۔
اس بیان کو لیکر جہاں ملک بھر میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیانات آرہے ہیں وہیں جموں و کشمیر کانگریس کے نایب صدر سریندر سنگھ چنئ نے شکیل احمد جیسے عناصر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ جانے کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔
جنوبی کشمیر کے ترال میں آج دورے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سریندر سنگھ چنئ نے بتایا کہ کانگریس میں کچھ ایسے کئی عناصر موجود ہیں، جو پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ راہل گاندھی نے جس طرح ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر کا کردار پارلمینٹ میں ادا کیا ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک روشن مثال ہے۔
انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کانگریس جو یرغمال بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ وہ پارٹی ہے جس نے ملک کو آزادی دلائی ہے اور بڑے پیمانہ پر غلط پروپیگنڈہ کے باوجود پارٹی آگے بڑھ رہی ہے۔