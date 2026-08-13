ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چند ماہ میں کشمیر کے متعدد دارالعلوم آتشزدگی کی زد میں، اننت ناگ میں 11 طلبہ سمیت 13 افراد محفوظ نکالے گئے
پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کردی ہیں تاکہ آتشزدگی کی اصل وجہ اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تعین کیاجاسکے۔
Published : August 13, 2026 at 1:42 PM IST
اننت ناگ: وادی کشمیر میں گزشتہ چند ماہ کے دوران دارالعلوم اور مذہبی تعلیمی اداروں میں آتشزدگی کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، جس کے باعث ان اداروں میں مقیم طلبہ اور اساتذہ کی حفاظت اور فائر سیفٹی انتظامات پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ تازہ واقعہ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پیش آیا، جہاں ایک دارالعلوم میں رات کے وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم مقامی افراد، پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں 11 طلبہ اور دو اساتذہ کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔
یہ واقعہ برنٹی دیالگام کے چنار کالونی علاقے میں قائم دارالعلوم سبیل الہدیٰ میں پیش آنے کی اطلاع ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق رات تقریباً 12 بجے ادارے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ لگنے کے وقت دارالعلوم کی عمارت میں 11 طلبہ اور دو حافظ اساتذہ موجود تھے۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی مقامی باشندے، پولیس اہلکار اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور امدادی کارروائی شروع کردی۔
مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں عمارت کے اندر موجود تمام 13 افراد کو بروقت محفوظ مقام پر منتقل کرلیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی طالب علم یا استاد کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ آتشزدگی کے نتیجے میں دارالعلوم کی ایک عمارت کو نقصان پہنچا، جبکہ طلبہ کی کتابیں، کپڑے اور دیگر سامان بھی آگ کی زد میں آکر متاثر ہوا۔ دارالعلوم کے چیئرمین مولانا طارق احمد پرے مسعودی کے مطابق ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ معلوم ہوتی ہے، تاہم حتمی وجہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہوسکے گی۔
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کردی ہیں تاکہ آتشزدگی کی اصل وجہ اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تعین کیا جاسکے۔ تازہ واقعے سے قبل بھی کشمیر میں دارالعلوم اور مذہبی تعلیمی اداروں میں آتشزدگی کے واقعات تشویش کا باعث بن چکے ہیں۔ 10 اپریل 2026 کو سری نگر کے حیدرپورہ علاقے میں واقع جامعہ عربیہ اشرف العلوم میں آگ لگ گئی تھی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔
اس واقعے میں ایک فائر فائٹر زخمی ہوا تھا، جبکہ دو شہریوں کے بھی زخمی ہونے کی رپورٹ سامنے آئی تھی۔ اسی طرح 11 اور 12 مئی کی درمیانی شب اننت ناگ کے اولڈ مٹن اڈہ علاقے میں واقع فیضان بابا حیدر ریشی دارالعلوم مرکزی میں شدید آتشزدگی ہوئی تھی۔ اس وقت عمارت میں تقریباً 33 طلبہ موجود تھے۔ امدادی ٹیموں نے 32 طلبہ کو بحفاظت باہر نکال لیا، تاہم 12 سالہ طالب علم بلال احمد شدید جھلسنے کے باعث جانبر نہ ہوسکا، جبکہ تین دیگر طلبہ زخمی ہوئے تھے۔
اس واقعے کے بعد دارالعلوم اور رہائشی مذہبی تعلیمی اداروں میں حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھے تھے، کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں طلبہ ایک ہی عمارت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اور رات کے وقت کسی بھی ہنگامی صورتحال میں انخلا مشکل ہوسکتا ہے۔ مسلسل سامنے آنے والے واقعات نے مذہبی تعلیمی اداروں میں برقی نظام کی باقاعدہ جانچ، فائر سیفٹی آلات کی دستیابی، ہنگامی اخراج کے راستوں اور طلبہ و اساتذہ کی ہنگامی تربیت کی اہمیت کو نمایاں کردیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایران نے ٹرمپ کے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کے دعوؤں کو کیا مسترد، کہا، دعوؤں سے حقیقت نہیں بدلتی
خاص طور پر ایسے دارالعلوم جہاں طلبہ عمارت میں ہی قیام کرتے ہیں، وہاں رات کے وقت آگ لگنے کی صورت میں چند منٹ بھی انتہائی اہم ثابت ہوسکتے ہیں۔ اس لیے انتظامیہ کے ساتھ متعلقہ سرکاری محکموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے اداروں کا حفاظتی آڈٹ کیا جائے اور جہاں خامیاں پائی جائیں وہاں فوری اصلاحی اقدامات کیے جائیں۔ تازہ واقعے میں 13 افراد کا بحفاظت انخلا ایک بڑے سانحے کو ٹالنے میں اہم ثابت ہوا، تاہم گزشتہ چند ماہ کے واقعات اس بات کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں کہ کشمیر کے تمام دارالعلوم اور رہائشی مذہبی تعلیمی اداروں میں فائر سیفٹی اور ہنگامی حفاظتی انتظامات کو اولین ترجیح دی جائے۔