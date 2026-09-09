ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سات سال گزرنے کے باوجود گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ کی عمارت نامکمل
کالج عمارت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ عارضی شیڈز میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2026 at 4:05 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے راجپورہ، پلوامہ میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ خاص کر بالائی علاقوں میں رہائش پذیر طلبہ کو ان کے گھر کے قریب اعلیٰ تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے حکومت نے 5 فروری 2019 کو گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ کے نئے کیمپس کو منظوری دی تھی۔
کالج کے نئے کیمپس کی تعمیر کا کام سال 2020 میں شروع کیا گیا، تاہم چھ سال سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کالج کی عمارت تاحال مکمل نہیں ہوسکی ہے۔ عمارت کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے طلبہ کو عارضی شیڈز میں تعلیم حاصل کرنی پڑ رہی ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ نئے کیمپس کی تعمیر کا کام انتہائی سست رفتاری سے انجام دیا گیا، چند دن کام ہونے کے بعد کئی کئی ماہ تک تعمیراتی سرگرمیاں بند رہتی ہیں، جس کے باعث طلبہ اور تدریسی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عارضی کیمپس میں محدود جگہ اور بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہورہی ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ مناسب انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی سے نہ صرف تعلیمی ماحول متاثر ہورہا ہے بلکہ انہیں دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
جموں و کشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے بھی زیرِ تعمیر کالج کا دورہ کرکے عمارت کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، تاہم ان کے دورے کو کئی ماہ گزرنے کے باوجود تعمیراتی کام ایک بار پھر تعطل کا شکار ہے اور طلبہ عارضی شیڈز میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ طلبہ اور تحصیل راجپورہ کے لوگوں نے حکومت اور متعلقہ محکموں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ کالج کی عمارت کی تعمیر میں تیزی لائی جائے اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول اور بنیادی سہولیات میسر آسکیں۔
ادھر، راجپورہ کے رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کالج کے منصوبے کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے، کیونکہ مجوزہ عمارت کی جگہ نالہ سسرہ کے کنارے واقع ہے اور اس حوالے سے کچھ مسائل سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ متبادل اراضی دستیاب نہ ہونے کے باعث بعد میں اسی مقام پر حفاظتی اقدامات کے ساتھ منصوبے کو مکمل کرنے کی منظوری دی گئی، تاکہ عمارت کی مضبوطی اور طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے۔
ایم ایل اے نے یقین دہانی کرائی کہ کالج کی عمارت کا تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے گا اور اسے کم سے کم وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ عارضی مقام پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہوسکے۔
یہ بھی پڑھیں:
گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں ڈیجیٹل لٹریسی پر پانچ روزہ آگاہی پروگرام