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اے آئی پی کی چیف جسٹس آف انڈیا سے انصاف اور انجینئر رشید کی جلد ضمانت کی اپیل
انعام نے زور دیا کہ انجینئر رشید کی ضمانت کی درخواست پر ہمدردی، عجلت اور آئینی انصاف کے تقاضوں کے مطابق غور کیا جائے۔
Published : August 9, 2026 at 2:03 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں ہفتہ کے روز عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے چیف ترجمان انعام النبی، ریاستی سیکریٹری شیخ عاشق اور جنرل سیکریٹری نذیر احمد خان نے پریس کانفرنس میں اے آئی پی کے صدر اور بارہمولہ سے رکن پارلیمان انجینئر رشید کی سات سالہ قید کی تکمیل کے موقع پر خطاب کیا۔
اس موقع پر انعام النبی نے کہا کہ ایک منتخب رکن پارلیمان کی سات سالہ قید، جبکہ مقدمہ ابھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا، محض ایک قانونی معاملہ نہیں بلکہ انصاف، آئینی اقدار اور انسانی ضمیر کے لیے ایک سنجیدہ امتحان ہے۔انعام نے کہا کہ انجینئر رشید محض ایک ملزم نہیں ہیں۔ وہ بارہمولہ سے جمہوری طور پر منتخب رکن پارلیمان ہیں اور کشمیر کی تقریباً 40 فیصد آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سات طویل برسوں سے ان کے حلقے کے عوام کی جمہوری آواز ان لوگوں سے دور ہے جنہوں نے انہیں منتخب کیا تھا۔
چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت سے ایک عاجزانہ اور دلی اپیل کرتے ہوئے انعام نے زور دیا کہ انجینئر رشید کی ضمانت کی درخواست پر ہمدردی، عجلت اور آئینی انصاف کے تقاضوں کے مطابق غور کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے بارہا شخصی آزادی کی اہمیت اور اس اصول پر زور دیا ہے کہ ضمانت اصول ہے اور جیل استثنا۔ انہوں نے کہا ہم عدالتی عمل پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ ہمیں عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے۔ ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص اس وقت جب شخصی آزادی کا معاملہ ہو۔
انعام نے کہا کہ سات سال کا عرصہ انجینئر رشید، ان کے خاندان یا ان کے حلقۂ انتخاب کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔انہوں نے کہا کہ اپنے خاندان کے ساتھ گزارے گئے سات سال واپس نہیں لائے جا سکتے، عوامی خدمت کے سات سال دوبارہ حاصل نہیں کیے جا سکتے اور پارلیمانی نمائندگی کے سات سال واپس نہیں آ سکتے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ طویل قید کے اثرات صرف انجینئر رشید تک محدود نہیں ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس تکلیف میں لاکھوں ووٹر بھی شریک ہیں جنہوں نے اپنے منتخب نمائندے پر اعتماد کیا اور جن کی آواز سات سال سے پارلیمان میں موجود نہیں رہی۔
آئین کے آرٹیکل 21 کا حوالہ دیتے ہوئے انعام نے کہا کہ زندگی اور شخصی آزادی کا حق آئین کی جانب سے دی گئی بنیادی ضمانت ہے اور طویل قید اور مقدمے میں تاخیر کے معاملے پر عدلیہ کی جانب سے انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔انہوں نے کہا کہ ہم انجینئر رشید کے لیے کوئی خصوصی رعایت نہیں مانگ رہے۔ ہم مساوی انصاف، مساوی سلوک اور ان آئینی ضمانتوں کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ہر شہری کو حاصل ہیں۔ ہماری اپیل سیاسی نہیں بلکہ آئینی اور انسانی بنیادوں پر ہے۔
مقدمے میں اہم پیش رفتانعام النبی نے نئی دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے انجینئر رشید سے متعلق جاری کارروائی میں اے آئی پی کی جانب سے ایک اہم پیش رفت قرار دی گئی بات کو بھی اجاگر کیا۔
6 جولائی 2026 کی عدالتی کارروائی کے مطابق، محمد یاسین ملک نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہوتے ہوئے عدالت کے سامنے ذاتی طور پر بیان دیا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے مبینہ ای میل میں مذکور شیخ عبدالرشید کی شناخت انجینئر رشید کے طور پر کرتے ہوئے انہیں غلط طور پر مقدمے میں ملوث کیا۔
عدالتی کارروائی میں درج ہے کہ یاسین ملک نے کہا کہ شیخ عبدالرشید نامی ایک اور شخص بھی جے کے ایل ایف سے وابستہ تھا اور تحقیقاتی ایجنسی نے اس شخص کی جگہ انجینئر رشید کو غلط طور پر مقدمے میں ملوث کیا۔ یاسین ملک نے اس سلسلے میں ایک حلف نامہ بھی پیش کیا، جسے عدالت نے ریکارڈ پر لے لیا اور کہا کہ فردِ جرم پر حکم جاری کرتے وقت اس پر غور کیا جائے گا۔
انعام نے کہا کہ یہ پیش رفت خاصی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ شیخ عبدالرشید کی شناخت انجینئر رشید کے طور پر کرنا ان الزامات میں شامل رہا ہے جنہیں ان کے خلاف بار بار بنیاد بنایا گیا۔انہوں نے کہا کہ عدالتی ریکارڈ میں اب مرکزی ملزم کی جانب سے اس شناخت پر باقاعدہ اعتراض موجود ہے۔انعام نے کہا کہ کئی برسوں سے انجینئر رشید کا موقف رہا ہے کہ مبینہ خط و کتابت میں جس شیخ عبدالرشید کا ذکر کیا گیا ہے وہ وہ نہیں بلکہ اسی نام کا کوئی دوسرا شخص ہے۔ آج یہی مؤقف خود یاسین ملک کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اسے عدالت نے حلف نامے کی صورت میں ریکارڈ پر بھی لے لیا ہے۔
تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاملے کا پیشگی فیصلہ نہیں کر رہے۔ لیکن اگر عدالت بالآخر اس مؤقف کو تسلیم کرتی ہے تو یہ انجینئر رشید کے خلاف بار بار عائد کیے جانے والے بنیادی الزامات میں سے ایک کو شدید طور پر کمزور کر دے گا۔
رپورٹ کے مطابق، اس طرح کا فیصلہ انجینئر رشید کے اس دیرینہ مؤقف کو خاصا تقویت دے سکتا ہے کہ مقدمے کے اس پہلو میں ان کی شناخت غلط طور پر کی گئی۔ انعام نے کہا کہ تازہ پیش رفت سے عدالت کے لیے شخصی آزادی، طویل قید اور الزامات کی ثبوتی بنیاد کا انتہائی حساسیت کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔اپیل کے اختتام پر انعام نے کہا: ’’انصاف بروقت ہو۔ شخصی آزادی کو وہ ترجیح دی جائے جس کی وہ مستحق ہے۔ آئینی اصول، کہ ضمانت اصول ہے اور جیل استثنا، کو بامعنی طور پر برقرار رکھا جائے۔ ہمدردی، انصاف اور منصفانہ عمل کی فتح ہو۔