پلوامہ حملے کے سات سال بعد، سیکورٹی کے بنیادی ڈھانچے نے کشمیر کا نظارہ تبدیل کر دیا
سیکورٹی فورسز کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لئے جنوبی کشمیر میں اسٹریٹجک شاہراہوں پر سیکورٹی بڑھا دی گئی۔
Published : February 14, 2026 at 10:10 PM IST
سری نگر:(معظم بھٹ) پلوامہ میں ایک آبائی خودکش بمبار کے خود کو دھماکے سے اڑانے کے سات سال بعد جموں و کشمیر کے سیکورٹی اپریٹس میں خاموش لیکن اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہر جگہ واضح ہیں۔ حفاظتی مشقوں سے لے کر کیریواس میں استعمال ہونے والی انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی تک، جہاں جیش محمد کے اکیلے بمبار نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی بس کو نشانہ بنایا جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے۔
جنوبی کشمیر کے ترال میں مقتول جے ای ایم کے مقامی دہشت گرد نور محمد تانترے عرف نور ترالی کا گھر ہے، جسے 2005 سے وادی میں پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم کو دوبارہ زندہ کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے، تبدیلی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔
جاوید احمد جیسے دیہاتیوں کے لیے، اس المناک واقعے نے عوامی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی لائی، جس سے سیاسی تبدیلی اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی۔ انہوں نے کہا، "بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جانیں بچائی گئی ہیں۔ ورنہ جنازے اور احتجاج روز کا معمول تھا۔ خاندان تشدد کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں اپنے پیاروں کو کھو رہے تھے۔ اب یہ سب رک گیا ہے"۔
شوپیاں میں رشید احمد جیسے کسانوں نے کہا کہ خوف کے خاتمے سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ ذاتی فائدے کے لیے سکولوں اور کالجوں کی بندش کا فائدہ اٹھاتے تھے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ مسائل اب بھی برقرار ہیں۔
ان مشکلات کے درمیان، نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی، جن کا حلقہ پلوامہ میں آتا ہے، نیشنل ہائی وے 44 پر نقل و حرکت پر پابندیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑتا ہے۔
پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد، سیکورٹی فورسز کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لئے جنوبی کشمیر میں اسٹریٹجک شاہراہوں پر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، مخصوص کٹ آف ٹائمنگ، نگرانی کیمروں اور مخصوص مقامات پر سیکورٹی چیک کے ساتھ، جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہوئی ہے۔
ہائی کورٹ کے سابق جسٹس مسعودی نے دریائے جہلم کے کنارے کنڈیزل اور لیتھ پورہ جیسے سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والوں کی حالت زار بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران، ان کی اونچی زمین تک رسائی، جیسے کہ قومی شاہراہ 44، سلپ سڑکوں کے ذریعے بند کردی گئی تھی۔
مسعودی نے کہا، "سکیورٹی فورس کے قافلوں کے گزرنے میں سہولت کے لیے سرنگ کے دونوں اطراف پرائیویٹ گاڑیوں کو روکا جاتا ہے۔ اس سے لوگوں کو خاص طور پر بیمار مریضوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں سفر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کو ان مسائل کو حل کرنا چاہئے۔
اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے سابق اہلکار اور کشمیر کے ماہر لو پوری کا خیال ہے کہ فروری 2019 کے پلوامہ بم دھماکے کے بعد سے خطرے کی نوعیت بدل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام اور لال قلعہ جیسے بڑے دہشت گردانہ حملوں کی طرف منتقلی کا مقصد "زمین پر طویل مدتی دہشت گردی کو برقرار رکھنے کے بجائے ہندوستانی قوم کو نفسیاتی طور پر صدمہ پہنچانا ہے۔"
"یہ اتنا ہی اہم تھا کہ خودکش حملہ آور ایک کشمیری نوجوان تھا، جو سرحد پار دہشت گردی اور مقامی بنیاد پرستی کے درمیان پیچیدہ تعامل کو نمایاں کرتا ہے،" پوری نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔ "یہ دوہری حقیقت ردعمل اور روک تھام کی حکمت عملی دونوں کو پیچیدہ بناتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کمیونٹی کی کھلی شمولیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے شعبے جن کے لیے وقت، اعتماد اور متعلقہ مسائل کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔"