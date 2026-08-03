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'ایکٹ کمزور، سماعت میں تاخیر ': دفعہ370 کی منسوخی سے کمزور ہوئے آر ٹی آئی قانون پر کارکن افسردہ
ریاستی انفارمیشن کمیشن ختم ہونے کے بعد اپیلوں کی سماعت میں طویل تاخیر نے جموں و کشمیر میں حقِ معلومات کی افادیت متاثر کردی۔
Published : August 3, 2026 at 8:40 PM IST
سرینگر: دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کو ریاست سے مرکز کے زیر انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) میں تبدیل کیے جانے کے بعد جن قوانین کو ختم کیا گیا، ان میں سابق ریاست کا حق معلومات قانون یعنی آر ٹی آئی ایکٹ (RTI ACT) 2009 بھی شامل تھا۔ یہ قانون سول سوسائٹی گروپس کی برسوں کی جدوجہد کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔
اس قانون کی جگہ مرکزی حکومت نے حق معلومات قانون 2005 نافذ کیا۔ تاہم آر ٹی آئی کارکنوں اور معلومات کے حصول کے لیے درخواست دینے والوں کا کہنا ہے کہ مرکزی قانون کے تحت معلومات حاصل کرنے کا عمل حکومت سے جواب دہی کو "کمزور" کر چکا ہے، جبکہ نئی دہلی میں قائم مرکزی انفارمیشن کمیشن (سی آئی سی) میں اپیلوں کی سماعت میں بھی طویل تاخیر ہو رہی ہے۔
سال 2009 کے قانون کے تحت جموں و کشمیر کا اپنا ریاستی انفارمیشن کمیشن (ایس آئی سی) تھا، جہاں آر ٹی آئی درخواست مسترد ہونے یا جواب میں تاخیر کے خلاف دوسری اپیلوں اور درخواستوں کی سماعت کی جاتی تھی۔ ان معاملات کو عموماً 60 سے 120 دن کے اندر نمٹانے کی مدت مقرر تھی۔ تاہم مرکزی قانون میں درخواستوں اور اپیلوں کو نمٹانے کے لیے ایسی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے۔
جموں سے تعلق رکھنے والے آر ٹی آئی کارکن رمن شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر کے آر ٹی آئی قانون کی منسوخی سے معلومات حاصل کرنے کا عمل اور سرکاری افسران کی جواب دہی دونوں کمزور ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایک طرف پبلک انفارمیشن افسران (پی آئی اوز) آر ٹی آئی درخواستوں کے جواب میں تاخیر کرتے ہیں، تو دوسری جانب مرکزی انفارمیشن کمیشن میں دوسری اپیلوں کی سماعت اور ان کے فیصلے میں مہینوں یا بعض اوقات برسوں لگ جاتے ہیں۔ رمن شرما نے کہا: "جموں و کشمیر کے آر ٹی آئی قانون کے تحت افسران کو ریاستی انفارمیشن کمیشن کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہونا پڑتا تھا۔ اب سماعتیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوتی ہیں، جس میں جوابی دلائل کے لیے وقت اور گنجائش کم رہ جاتی ہے۔"
آر ٹی آئی قانون کے تحت درخواست گزار دفعہ 19(1) کے تحت پہلی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اگر فراہم کی گئی معلومات غیر متعلق یا نامکمل ہوں تو درخواست گزار مرکزی انفارمیشن کمیشن کے سامنے دوسری اپیل دائر کرتا ہے۔ شرما نے کہا: "سی آئی سی کو ملک بھر سے آنے والی اپیلوں کی سماعت کرنی ہوتی ہے۔ جموں و کشمیر سے متعلق ہماری اپیلوں کی سماعت میں بھی ایک سے دو سال لگ جاتے ہیں۔ اس وقت تک مطلوبہ معلومات اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں اور درخواست گزار بھی دلچسپی کھو بیٹھتے ہیں۔"
آر ٹی آئی نظام کے کمزور ہونے کا اعتراف بھارت کے پہلے چیف انفارمیشن کمشنر، وجاہت حبیب اللہ، نے بھی گزشتہ سال کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حقِ معلومات قانون 2005، اب ختم کیے جا چکے جموں و کشمیر کے حق معلومات قانون 2009 کے مقابلے میں کسی حد تک کمزور ہے۔ وجاہت حبیب اللہ ان چند سابق بیوروکریٹس میں شامل تھے جنہوں نے جموں و کشمیر میں آر ٹی آئی قانون 2009 کی تیاری اور اس کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔
اگرچہ وزیر اعلیٰ کی قیادت والی منتخب حکومت نے 10 جنوری 2025 کو آن لائن آر ٹی آئی پورٹل شروع کیا، تاہم ایک درخواست گزار گلزار احمد کا کہنا ہے کہ اس سے درخواستوں کا بروقت جواب ملنے میں کوئی خاص مدد نہیں ملی۔
بڈگام کے رہائشی گلزار احمد نے کہا کہ سرکاری اداروں سے معلومات حاصل کرنے کا عمل اب مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا: "سب سے پہلے افسران درخواست میں مانگی گئی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ جب ہم پہلی اپیل دائر کرتے ہیں تو اس کی سماعت پی آئی او کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن درست اور متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے جب دوسری اپیل سی آئی سی میں دائر کی جاتی ہے تو سماعت برسوں بعد ہوتی ہے۔ اس صورتحال سے جموں و کشمیر میں آر ٹی آئی کی اہمیت اور افادیت کمزور ہو رہی ہے۔"
انفارمیشن کمیشن قائم کرنے کا اختیار
جموں و کشمیر آر ٹی آئی موومنٹ کے چیئرمین شیخ غلام رسول نے کہا کہ مرکزی آر ٹی آئی قانون کی دفعات 12 سے 17 کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اپنے انفارمیشن کمیشن قائم کرنے یا تشکیل دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: "اپنا انفارمیشن کمیشن قائم کرنے کے لیے جموں و کشمیر میں پہلے ریاستی درجہ بحال ہونا ضروری ہے۔ ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد ہی جموں و کشمیر کا اپنا کمیشن قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک جموں و کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے، مرکزی حکومت اپیلوں کے فوری ازالے کے لیے یہاں مرکزی انفارمیشن کمیشن کی ایک شاخ قائم کر سکتی ہے۔"
رمن شرما نے بھی اس مطالبے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت حکمرانی کو مضبوط اور انتظامی امور میں شفافیت بڑھانا چاہتی ہے تو اسے مرکزی انتظامی ٹریبونل (کیٹ) کی طرز پر جموں و کشمیر میں مرکزی انفارمیشن کمیشن کی ایک بنچ قائم کرنی چاہیے۔
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