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اسلامک یونیورسٹی کے سات سائنسدان دنیا کے نامور سائنٹسٹس کی فہرست میں شامل
اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ محققین، ایلسیویئر کے اشتراک سے یہ فہرست مرتب کی گئی ہے اور 7اکتوبر کو منظر عام پر جاری کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 9:04 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ) : اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST)، اونتی پورہ نے تحقیقی میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی شناخت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ یونیورسٹی کے سات سائنس دانوں کو دنیا کے سرفہرست 2 فیصد سائنس دانوں کے ڈیٹابیس کے 2026 کے ایڈیشن میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ فہرست اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ محققین اور ایلسیویئر کے اشتراک سے مرتب کی گئی ہے۔
7 اکتوبر 2026 کو جاری ہوئی اس تازہ ایڈیشن کی بنیاد اسکوپس (Scopus) کے اعداد و شمار سے حاصل کردہ معیاری حوالہ جاتی اشاریوں پر ہے۔ اس ڈیٹابیس میں محققین کے تحقیقی اثرات کا جائزہ حوالہ جات، تصنیفی خدمات، مشترکہ تصنیف اور دیگر سائنسی و تحقیقی پیمانوں کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔
سال 2026 کی اس عالمی فہرست میں شامل آئی یو ایس ٹی کے سات سائنس دانوں میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، شعبۂ فوڈ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر بشارت نبی ڈار، شعبۂ فزکس کے ڈاکٹر شکیل احمد کھانڈے، شعبۂ ریاضیاتی علوم کے ڈاکٹر محمد یونس بٹ، شعبۂ فوڈ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر عامر حسین ڈار، واٹسن کرک سینٹر فار مالیکیولر میڈیسن کے ڈاکٹر مظفر احمد ماچھا اور شعبۂ کیمسٹری کے ڈاکٹر منظور احمد راتھر شامل ہیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ یہ بات پورے کیمپس کے لیے ایک نیک شگون ہے کیونکہ یونیورسٹی کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ اسکے سات سائنسدانوں نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
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