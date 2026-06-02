'سرکاری اداروں کی ناکامی'، سوکھ ناگ نالے میں کان کنی پر این جی ٹی کو سخت تشویش
نیشنل گرین ٹریبونل کی کمیٹی نے سوکھ ناگ نالے میں کان کنی کی نگرانی اور ماحولیاتی ضوابط پر عمل درآمد میں خامیوں کو اجاگر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 2:16 PM IST
سرینگر: نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کی جانب سے تشکیل دی گئی ایک کمیٹی نے وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں نالہ "سوکھ ناگ" (Sukhnag) کے کنارے جاری کان کنی کی سرگرمیوں پر سنگین تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمیٹی نے نگرانی اور قوانین پر عمل درآمد کی ذمہ دار سرکاری ایجنسیز کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے "ادارہ جاتی ناکامی" قرار دیا ہے۔
یہ مشاہدات این جی ٹی میں زیر سماعت اس مقدمے کا حصہ ہے جس میں سوکھ ناگ نالے کے کنارے مبینہ غیر قانونی کان کنی اور ماحولیاتی نقصان کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
اپنی رپورٹ میں کمیٹی نے کہا ہے کہ کئی سرکاری ادارے کان کنی کی سرگرمیوں کی مؤثر نگرانی کرنے اور ماحولیاتی حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں ناکام رہے۔ رپورٹ کے مطابق متعلقہ حکام کی جانب سے جاری ہدایات یا تو درست طریقے سے نافذ نہیں کی گئیں یا پھر ان پر مؤثر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں ایسی سرگرمیوں کو جاری رہنے کا موقع ملا جو علاقے میں ماحولیاتی بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔
رپورٹ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ سوکھ ناگ نالہ کئی برسوں سے کشمیر میں ماحولیاتی تشویش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مقامی باشندے اور ماحولیاتی کارکن بارہا یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ ریت، بجری اور ندی کے فرش سے دیگر معدنی مواد کی حد سے زیادہ نکاسی نے نالے کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کیا، حفاظتی پشتوں کو کمزور بنایا اور قریبی زرعی زمینوں کو نقصان پہنچایا۔
یہ مشاہدات این جی ٹی کی جانب سے تشکیل دی گئی دو رکنی ماہرین کی کمیٹی کے زمینی معائنے پر مبنی ہیں۔ ماہرین نے اپنے دورے کے دوران نالے کے مختلف حصوں، اس سے ملحقہ علاقوں اور ان مقامات کا جائزہ لیا جہاں مبینہ طور پر کان کنی کی سرگرمیاں انجام دی گئی تھیں۔
یہ معائنہ ماحولیاتی کارکن راجا مظفر بٹ کی جانب سے دائر کی گئی ایک عرضی کے بعد کیا گیا۔ عرضی میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ بے لگام کان کنی سے ماحول کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور اس معاملے میں این جی ٹی کی مداخلت طلب کی گئی تھی۔
تحقیقات کے دوران محکمہ مال، جنگلات، فلڈ کنٹرول، ماہی پروری اور پولیوشن کنٹرول سمیت مختلف محکموں کے افسران نے بھی موقع کا دورہ کیا۔ کمیٹی نے مقامی لوگوں سے بھی بات چیت کی، جنہوں نے آبی وسائل، زرعی زمینوں اور نالے کی مجموعی صحت پر کان کنی کے اثرات کے حوالے سے اپنے خدشات ظاہر کیے۔
رپورٹ کو این جی ٹی کی آئندہ کارروائی میں اہمیت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ماحولیاتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے ماحولیات سے متعلق قوانین پر کمزور عمل درآمد اور قدرتی وسائل کے انتظام کی ذمہ دار ایجنسیز کے درمیان رابطے کی کمی کے بارے میں طویل عرصے سے موجود خدشات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔
توقع ہے کہ این جی ٹی اگلی سماعت کے دوران کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرے گا اور کان کنی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی، ذمہ داریوں کے تعین اور مستقبل میں نگرانی کے نظام سے متعلق ہدایات جاری کر سکتا ہے۔
