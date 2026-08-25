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علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو غیر ضروری ہتھکڑی نہ لگائی جائے: خصوصی این آئی اے عدالت
شبیر احمد شاہ کی طبی حالت کو دیکھتے ہوئے عدالت نے خصوصی علاج فراہم کرنے اور سکیورٹی کے ساتھ اسپتال لے جانے کی ہدایت دی۔
Published : August 25, 2026 at 3:30 PM IST
جموں : جموں کی خصوصی این آئی اے عدالت نے جیل حکام کو ہدایت دی ہے کہ علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کو سینٹرل جیل کوٹ بھلوال سے اسپتال یا عدالت لے جاتے وقت غیر ضروری طور پر ہتھکڑی نہ لگائی جائے۔ عدالت نے یہ ہدایت شبیر شاہ کی درخواست پر دی، جس میں انہوں نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ ان کی عمر اور متعدد طبی عوارض کے پیش نظر ہتھکڑی لگانے سے انہیں تکلیف ہوسکتی ہے اور ان کی صحت مزید متاثر ہوسکتی ہے۔
شبیر احمد شاہ کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے رواں سال اپریل میں تقریباً تین دہائی پرانے ایک دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا۔ یہ مقدمہ 1996 میں سری نگر کے ناز کراسنگ پر ایک دہشت گرد کی آخری رسومات کے دوران مبینہ ہجوم تشدد اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ سے متعلق ہے۔ ان کی گرفتاری ایسے وقت میں ہوئی جب وہ تقریباً سات سال کی قید کے بعد دیگر این آئی اے مقدمات، جن میں دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق مقدمہ بھی شامل تھا، میں ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔
شبیر شاہ نے خصوصی این آئی اے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے فوری طبی علاج کی استدعا کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ انہیں اسپتال یا عدالت لے جاتے وقت ہتھکڑی یا بیڑیاں نہ لگائی جائیں۔ خصوصی جج این آئی اے کورٹ جموں پریم ساگر نے 18 اگست کو چار صفحات پر مشتمل حکم جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے سینٹرل جیل کوٹ بھلوال کے سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے پیش کی گئی طبی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شبیر شاہ کا معائنہ کیا گیا ہے اور انہیں ماہر ڈاکٹروں کی جانب سے علاج بھی فراہم کیا گیا ہے۔
عدالت کو بتایا گیا کہ ان کی صحت کے مطابق انہیں مناسب طبی غذا اور آرام و سہولت کے لیے ضروری اشیا بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ عدالت نے شبیر شاہ کی عمر اور طبی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا کہ وہ 74 سالہ بزرگ ہیں اور متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اگر انہیں کسی خصوصی طبی علاج کی ضرورت ہو تو جیل حکام کو ضرورت کے مطابق انہیں ماہر ڈاکٹروں کے پاس لے جانا چاہیے۔ عدالت نے جیل حکام کو ہدایت دی کہ اسپتال یا عدالت لے جاتے وقت جیل مینوئل میں درج قواعد و ضوابط پر عمل کیا جائے اور شبیر شاہ کو غیر ضروری طور پر ہتھکڑی نہ لگائی جائے۔
تاہم عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی حفاظت کے لیے مناسب تعداد میں سکیورٹی اہلکار موجود ہونے چاہئیں تاکہ انہیں محفوظ طریقے سے اسپتال یا عدالت منتقل کیا جاسکے۔ اپنی درخواست میں شبیر شاہ نے اپنی عمر کے علاوہ متعدد طبی مسائل کا حوالہ دیا تھا۔ ان میں ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، سروائیکل اور لمبر اسپونڈیلائٹس، دونوں جانب انگوئنل ہرنیا، اوسٹیو آرتھرائٹس اور کورونری آرٹری ڈیزیز سمیت دیگر عوارض شامل ہیں۔
درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسمانی کمزوری اور صحت کی نازک صورتِ حال میں ہتھکڑی لگانے سے انہیں جسمانی تکلیف کے ساتھ ذہنی اذیت اور تضحیک کا سامنا بھی ہوسکتا ہے، جبکہ ان کی صحت مزید خراب ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ 1996 کے اس مقدمے کی تحقیقات این آئی اے نے مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر رواں سال اپریل میں اپنے ہاتھ میں لی تھیں۔ بعد ازاں ایجنسی نے 10 جولائی 2026 کو جموں کی خصوصی این آئی اے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔
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شبیر احمد شاہ کے علاوہ دیگر علیحدگی پسند رہنماؤں، جن میں شکیل احمد بخشی اور جاوید احمد میر شامل ہیں، کو بھی اس مقدمے میں ملزم بنایا گیا ہے۔ علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی، عبدالغنی لون اور محمد یعقوب وکیل کے نام بھی ملزمان میں شامل تھے، تاہم ان کی وفات کے بعد ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی ختم ہوگئی۔