کشمیر میں سرحد کی تقسیم: جنازہ اِدھر، آنسو اُدھر
سرکاری ملازم کے انتقال پر ' پی او کے' میں اس کے رشتہ داروں نے سرحد پار سے ہی جنازے کی آخری جھلک دیکھی۔
Published : April 27, 2026 at 3:29 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب واقع کیرن گاؤں میں ایک سرکاری ملازم کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ اس دوران سرحد پار ان کے رشتہ دار اپنے عزیز کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے بے چین دکھائی دیے، مگر سرحد کی تقسیم اور مجبوری کے تحت وہ دریا کے اُس پار سے ہی پر نم آنکھوں سے اپنے پیارے کو آخری الوداع کہتے نظر آئے۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔
کیرن کا یہ گاؤں دریائے کشن گنگا (جسے پاکستان میں نیلم کہا جاتا ہے) کے ایک طرف واقع ہے اور سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں سخت سیکورٹی ہے۔ تاہم کیرن میں جب متوفی کی آخری رسومات کی تیاری ہو رہی تھی تو مقامی لوگوں کو ایک ایسی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، جس نے دہائیوں پرانی جدائی کے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا، ایسے زخم جنہیں موت بھی نہیں بھر سکی۔
رپورٹ کے مطابق وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں نائب تحصیلدار کے طور پر خدمات انجام دینے والے راجہ لیاقت علی خان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ کئی دنوں تک سرینگر کے شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیر علاج رہے جہاں وہ جانبر نہ ہوسکے اور ہفتہ کے روز انتقال کر گئے۔
جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر پھیلی، ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ خان کے اہل خانہ آخری دیدار کے لیے ایل او سی کے دوسری جانب دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے۔
کیرن گاؤں کے سربراہ مجاز احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "خان کے رشتہ داروں کو دور (سرحد کے اُس پار) سے جنازہ دیکھتے ہوئے دیکھنا انتہائی دردناک منظر تھا۔" انہوں نے بتایا کہ خان کے والد، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سمیت خاندان کے کئی افراد 1990 کی دہائی کے اوائل میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر منتقل ہو گئے تھے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "سوشل میڈیا پر خبر پھیلنے کے بعد ان کے بھائی بہن دوسری جانب سے جنازہ دیکھنے آئے، مگر بے بس ہو کر دور سے ہی جنازہ دیکھتے رہے۔"
ابتدا میں خان بھی سرحد پار چلے گئے تھے لیکن بعد میں واپس آ گئے۔ ان کے پسماندگان میں بیوی اور چار بچے شامل ہیں، جن میں سب سے بڑا بیچلر ڈگری کر رہا ہے۔ مجاز احمد نے مزید بتایا کہ خان کے ایک چچا، جو ایک سینئر سرکاری افسر تھے، گاؤں میں ہی رہے جبکہ باقی خاندان سرحد پار چلا گیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں جنازہ دریا کے کنارے گزرتا دکھائی دیتا ہے جبکہ دوسری جانب (ایل او سی کے پار) لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ کئی ویڈیوز میں پس منظر میں جذباتی نغمے بھی سنائی دیتے ہیں۔
ایک مقامی شہری کے مطابق شام کو ہونے والی نماز جنازہ کے دوران دونوں جانب کے لوگ غم میں برابر کے شریک تھے۔ "اس طرف کے لوگ خود کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ وہ جنازے میں شامل ہوئے، جبکہ دوسری طرف کے لوگ آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آخری الوداع کہہ رہے تھے۔ یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔"
ضلع کپوارہ کا کیرن علاقہ ایل او سی کے ساتھ واقع ہے جو بھارت اور پاکستان کے درمیان عملی سرحد ہے۔اور 1947 کی تقسیم کے بعد سے سینکڑوں خاندان سرحد پار منتقل ہو چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں بھی شورش شروع ہونے کے بعد اس علاقے میں بھی کئی سال تک کشیدگی کے باعث لوگوں کو نہ صرف تشدد بلکہ اپنوں سے دوری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
2005 میں سرینگر-مظفرآباد بس سروس، جسے 'کاروانِ امن' کہا جاتا ہے، شروع کی گئی تھی تاکہ بچھڑے خاندان آپس میں مل سکیں، مگر اپریل 2019 میں یہ سروس بند کر دی گئی۔
فروری 2021 میں جنگ بندی معاہدے کی تجدید کے بعد اس علاقے کو سیاحوں کے لیے کھولا گیا۔ وہیں انٹرنیٹ نے بھی لوگوں کو ااپس میں جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جیسا کہ خان کی موت کے وقت کیرن گاؤں میں دیکھنے کو ملا۔
