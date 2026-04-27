علیحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ 10دنوں کی این آئی اے ریمانڈ میں

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
علیحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ 10دنوں کی این آئی اے ریمانڈ میں
شبیر شاہ کی قیادت والی علیحدگی پسند تنظیم ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی پر حکومت نے پابندی عائد کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 27, 2026 at 5:31 PM IST
سرینگر(نیوز ڈیسک): محبوس علیحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ کو قومی تحقیقاتی ایجنسی (این این آئی)کی عدالت، جموں، میں آج پیش کیا گیا جہاں کورٹ نے انہیں 10 دن کی ریمانڈ پر این آئی اے کے حوالے کر دیا۔ شبیر شاہ کو گزشتہ ہفتے ایک کیس کی سنوائی کے لیے این آئی نے دہلی سے جموں لایا تھا۔ شبیر شاہ کو گزشتہ مہینے دہلی کورٹ میں منی لانڈرینگ کیس میں ضمانت ملی تھی تاہم وہ اب بھی تہاڑ جیل میں تھے جہاں سے ایک کیس کے سلسلے میں این آئی اے نے جموں لایا تھا۔
سات سال قبل گرفتار کرنے کے بعد دلی کی تہاڑ جیل میں بھیجے گئے شبیر شاہ کیلئے یہ پہلا موقعہ تھا جب انہیں جموں و کشمیر کی حدود میں لایا گیا ہو۔ شبیر شاہ کو ہوائی جہاز کے ذریعے جموں لایا گیا اور فوری طور پر سال 1996 میں انکے خلاف درج ایک کیس کی سماعت کیلئے 18اپریل کو این آئی اے کی عدالت میں پیش کیا گیا۔
غور طلب ہے کہ شبیر شاہ کو رواں برس مارچ میں این آئی اے کے ایک معاملے میں سپریم کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ تاہم ضمانت میں بغیر کورٹ اجازت کے دہلی سے باہر جانے کی سکت ممانعت تھی۔
شبیر شاہ کو 17اپریل کی شام پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں کورٹ نے تحقیقاتی ایجنسی کو تین دن کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیا، جس کے تحت انہیں مزید کارروائی کے لیے جموں و کشمیر منتقل کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جہاں ان پر سال 1996کے ایک کیس کے سلسلے میں آج کورٹ میں سنوائی ہوئی اور دس دن کی ریمانڈ پر انہیں این آئی اے کے سپرد کیا گیا۔
کیا ہے شبیر شاہ پر مقدمہ؟
یہ مقدمہ 17 جولائی 1996 کو سرینگر کے شیرگڑھی پولیس اسٹیشن میں درج ایک ایف آئی آر سے منسلک ہے۔ اور یہ معاملہ، پولیس رپورٹ کے مطابق، ہلاک کیے گئے ایک ملی ٹنٹس کے جنازے کے جلوس سے متعلق ہے۔ جلوس کے دوران بلند کیے گئے نعروں کے باعث مبینہ طور پر کشیدگی پھیل گئی، جو بعد میں پرتشدد شکل اختیار کر گئی۔ سیکیورٹی ایجنسیز کا دعویٰ ہے کہ اس دوران مسلح ملی ٹنٹس نے فائرنگ بھی کی، جس میں کئی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
بزرگ علیحدگی پسند لیڈر شبیر شاہ طویل عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ انکے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک شدید جسمانی عارضے میں مبتلا ہوگئے ہیں اور جیل میں انہیں بہتر طبی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔
