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نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر سردار ہربنس سنگھ 84سال کی عمر میں انتقال
سردار ہربنس سنگھ 1996 سے 2002 تک کابینہ وزیر رہے،گزشتہ سال وہ فاروق عبداللہ کے سیاسی مشیر بھی مقرر ہوئے۔
By PTI
Published : October 12, 2026 at 1:32 PM IST
جموں: نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر سردار ہربنس سنگھ پیر کی صبح جموں کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ 84 سالہ سنگھ کے انتقال کی تصدیق ان کے اہل خانہ نے کی۔ سردار ہربنس سنگھ گزشتہ سال دسمبر میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے سیاسی مشیر بھی مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ، دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں۔
سنگھ کے بڑے بیٹے کلونت سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے والد کچھ عرصے سے علیل تھے اور جموں کے ایک اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، جہاں پیر کی صبح تقریباً 2 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ کلونت سنگھ کے مطابق، سردار ہربنس سنگھ کی آخری رسومات شام 5 بجے شاستری نگر کے شمشان گھاٹ میں ادا کی جائیں گی۔
سردار ہربنس سنگھ نے 1996 سے 2002 تک فاروق عبداللہ کی سربراہی والی حکومت میں کابینہ وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر رتن لال گپتا نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا: "معاشرے کے لیے ان کی بیش قیمت خدمات اور لگن کے ساتھ انجام دی گئی ذمہ داریوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔"
انہوں نے مرحوم کی روح کے ابدی سکون اور غم زدہ خاندان کو اس ناقابل تلافی نقصان کو برداشت کرنے کی ہمت عطا کرنے کی دعا کی۔
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