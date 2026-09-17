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نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما شفیق احمد کٹوچ کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال
نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما شفیق احمد کٹوچ رامبن میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔
Published : September 17, 2026 at 12:45 PM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن سے تعلق رکھنے والے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رامسو کے سابق بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (BDC) چیئرمین شفیق احمد کٹوچ (54 سال) بدھ کی رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔
اہلِ خانہ کے مطابق، تحصیل رامسو کے چکہ علاقے کے رہائشی شفیق احمد کٹوچ کو بدھ کی رات تقریباً 1:30 بجے اچانک دل کا دورہ پڑا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ضلع اسپتال رامبن منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، تاہم وہ تقریباً نصف شب اسپتال میں دم توڑ گئے۔
کٹوچ کی نمازِ جنازہ اور تدفین آبائی گاؤں چکہ، رامسو میں
ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی رامسو، چکہ اور گردونواح کے علاقوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ بعد ازاں، مرحوم کی میت ان کے آبائی گاؤں چکہ منتقل کی گئی، جہاں رشتہ داروں، دوستوں، سیاسی ساتھیوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے ان کا آخری دیدار کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اہل خانہ کے مطابق، کٹوچ کی نمازِ جنازہ اور تدفین جمعرات کو دوپہر تقریباً 2:30 سے 3:00 بجے کے درمیان ان کے آبائی گاؤں چکہ (رامسو) میں کی جائے گی۔
رامسو کے سابق بی ڈی سی چیئرمین کی حیثیت سے خدمات
شفیق احمد کٹوچ مقامی سطح پر نیشنل کانفرنس کے ایک معروف اور فعال رہنما تھے اور رامسو کے سابق بی ڈی سی چیئرمین کی حیثیت سے عوامی خدمات انجام دے چکے تھے۔ ان کی ناگہانی موت پر سیاسی، سماجی حلقوں اور مقامی عوام نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔
پسماندگان میں اہلیہ، تین بیٹے اور دو بیٹیاں
ممبر اسمبلی رامبن ارجن سنگھ راجو اور ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین نے شفیق کٹوچ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اچانک وفات نیشنل کانفرنس اور پورے علاقے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے، جس کی تلافی ممکن نہیں۔ انہوں نے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔ مرحوم شفیق احمد کٹوچ اپنے پیچھے اہلیہ، تین بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں۔