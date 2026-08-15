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نیشنل کانفرنس ایک عوامی تحریک ہے: رکن اسمبلی حسنین مسعودی
مسعودی نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ان کے مسائل کے حل کےلیے اجتماعی طور پر کام کریں۔
Published : August 15, 2026 at 10:10 AM IST
پامپور، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس (NC) نے آج میج، پامپور میں کارکنوں کے ایک کنونشن کا انعقاد کیا، جس کی صدارت پامپور کے رکن اسمبلی اور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے کی۔ اس کنونشن میں پارٹی کارکنوں، حامیوں اور مقامی باشندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) سے وابستہ متعدد کارکنوں سمیت کئی لوگوں نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی میں شامل ہونے والے نئے افراد کا ایم ایل اے حسنین مسعودی اور موقع پر موجود دیگر این سی رہنماؤں اور کارکنوں نے پرتپاک خیرمقدم کیا۔
نچلی سطح کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، مسعودی نے پارٹی کارکنوں کی شرکت کو سراہا اور حلقے میں پارٹی کے نچلی سطح کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ان کے مسائل اور خواہشات کے حل کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں۔
عوام کے جائز خدشات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں
مسعودی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کی مجموعی ترقی اور عوام کی بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں فعال کردار ادا کریں کہ عوام کے جائز خدشات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں۔
عوام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھ کر پارٹی کو مضبوط بنائیں
انہوں نے نچلی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کارکنوں سے کہا کہ وہ پورے حلقے میں عوام کے ساتھ باقاعدہ رابطہ برقرار رکھ کر پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ بعد ازاں، ایم ایل اے حسنین مسعودی نے لیتھ پورہ، پامپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لیتھ پورہ-شال بگ روڈ پر مشینی طریقۂ کار کے ذریعے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ اس اقدام کا مقصد جدید طریقوں کو متعارف کروانا اور علاقے میں کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔