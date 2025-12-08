ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’تعلیم میں مذہب کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں‘
سینئر سی پی آئی (ایم) لیڈر ایم وائی تاریگامی نے جموں کشمیر میں عوامی مشکلات کے لیے ڈیول پاور سسٹم کو مورد الزام ٹھہرایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 8, 2025 at 7:41 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے سینئر لیڈر اور کولگام سے منتخب رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ ’’ملک میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کے لیے مخصوص کرنے کی کوئی اسکیم نہیں ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) اور سپریم کورٹ کے واضح قوانین کے مطابق داخلہ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی (SMVDU) بھی شامل ہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں ایم ایل اے کولگام نے کہا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں داخلوں کے نام پر غیر ضروری بحث چھیڑی جا رہی ہے، اسے جموں مقابلہ کشمیر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ جموں کے لوگوں نے ہمیشہ بھائی چارے اور یکجہتی کی روایات کو قائم رکھا ہے۔‘‘
انہوں نے احتجاج کرنے والی سنگھرش سمیتی اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ’’اگر احتجاج ہونا چاہیے تھا تو وہ بے روزگاری، ترقیاتی منصوبوں اور جموں و کشمیر کے عوامی مسائل کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔‘‘ یاد رہے کہ ویشنو دیوی کالج میں مسلم طلباء کے داخلوں کے خلاف جموں میں شدید احتجاج جاری ہے اور اس حوالہ سے امرناتھ اراضی معاملے کی طرز پر ایک مشترکہ کمیٹی ’ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی‘ نامی تنظیم کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔
تاریگامی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’میری رائے میں بی جے پی کے بعض لوگوں نے غیر ضروری بحث چھیڑ کر خود کو رسوا کیا ہے کیونکہ وہ انتخابات کے دوران جموں کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کر سکے۔ نوجوانوں کو روزگار دینا، کاروبار کو فروغ دینا، سیلاب متاثرہ کسانوں کو معاوضہ فراہم کرنا - یہ سب وعدے کاغذوں تک ہی محدود رہ گئے۔ اب ان کے پاس نفرت کو بیچنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔‘‘
انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ’’علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ملک کے بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔ مگر وہاں اساتذہ سمیت طلبہ بھی صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی کئی ادارے ہیں، جہاں داخلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ مذہبی شناخت پر۔‘‘
ایڈمنسٹریٹیو امتحانات میں عمر کی حد
تاریگامی نے عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی مطالبہ کیا کہ ’’امیدواروں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے اور اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے عمر کی حد32کے بجائے 37 سال بحال کی جائے۔‘‘
انہوں نے عوامی مشکلات کے لیے جموں و کشمیر کے ’ڈیول پاور سسٹم‘ قرار دیتے ہوئے کہا: ’’ایک حکومت عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے اور دوسری حکومت مرکز کی طرف سے نامزد ایل جی کی ہے، اس دوہری طاقت کی وجہ سے فیصلے تاخیر کے شکار ہو رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے ایک بار پھر سبھی سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ اجلاس بلانے کی اپیل کی تاکہ ’’جموں و کشمیر کے لوگوں کے اہم مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: