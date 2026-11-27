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کانگریس کے سینئر رہنما پیرزادہ محمد سید سپردِ خاک، سیاسی و سماجی شخصیات کا خراجِ عقیدت
پیرزادہ محمد سید کا سیاسی سفر تقریباً چھ دہائیوں پر محیط رہا، 1987، 2002 اور 2008 میں کوکرناگ حلقےسےاسمبلی انتخابات میں مسلسل کامیابی حاصل کی۔
Published : November 27, 2026 at 3:24 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کانگریس کے سینئر رہنما اور اننت ناگ کے سابق رکن اسمبلی پیرزادہ محمد سید کو جمعہ کے روز ان کے آبائی علاقے تکیہ دمحال کوکرناگ، ضلع اننت ناگ میں سپردِ خاک کیا گیا۔ ان کی نمازِ جنازہ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ سرکردہ رہنماؤں، سماجی شخصیات اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
پیرزادہ محمد سید کا جمعہ 27 نومبر 2026 کو جموں میں 73 برس کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ ان کی میت جموں سے آبائی علاقے منتقل کی گئی، جہاں نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں اپنے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں اور شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔
اس موقع پر وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے پیرزادہ محمد سید کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بلند پایہ شخصیت اور قدآور سیاست دان تھے، جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سید کے انتقال سے نہ صرف ان کے آبائی علاقے بلکہ پورے جموں و کشمیر کو ایک بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ صدمہ ان کے حلقہ انتخاب کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی کے لیے بھی ناقابلِ تلافی ہے۔
جاوید احمد ڈار نے کہا کہ پیرزادہ محمد سید نے سیاست میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کی تھی اور ان کی جگہ پُر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس خلا کو پُر کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی ریاض احمد خان نے پیرزادہ محمد سید کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض ایک سیاسی رہنما ہی نہیں بلکہ ایک اہم سماجی شخصیت بھی تھے، جنہوں نے گزشتہ پانچ دہائیوں کے دوران عوامی اور سیاسی میدان میں سرگرم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سید نے اپنے طویل سیاسی سفر کے دوران نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور جس جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا، اسی جذبے کے ساتھ آخری وقت تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔
ریاض احمد خان نے کہا کہ ان کے انتقال سے جموں و کشمیر کی سیاست کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کی کمی کو پورا کرنے میں طویل وقت لگ سکتا ہے۔
معروف سماجی و سیاسی رہنما ظفر فاروق صلاتی نے پیرزادہ محمد سید کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے کام، کردار اور عوامی خدمات کی بدولت لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پیرزادہ محمد سید کا انتقال صرف اننت ناگ ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ کئی دہائیوں تک عوامی خدمت کے میدان میں پیش پیش رہے اور جموں و کشمیر میں کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانے اور اسے آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔
ظفر فاروق صلاتی نے کہا کہ لوگ آج بھی ان کی عوامی خدمات اور کام کرنے کے منفرد انداز کو یاد کرتے ہیں۔ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرنے کے بجائے زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کو اپنی اصل پہچان سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عوام میں انہیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔
واضح رہے کہ پیرزادہ محمد سید کا سیاسی سفر تقریباً چھ دہائیوں پر محیط رہا، پیرزادہ نے 1987، 2002 اور 2008 میں کوکرناگ حلقے سے مسلسل اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اننت ناگ ساؤتھ سے انہوں نے 2024 انتخابات میں پی ڈی پی لیڈر محبوب بیگ کو شکست دی تھی اور آج وہ ایم ایل اے اننت ناگ ساوتھ کے بطور اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔
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