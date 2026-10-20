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جے اینڈ کے ہائی کورٹ کے نئے افتتاحی لداخ بنچ کے سامنے ابتدائی مقدمات میں بزرگ شہریوں اور بینکوں سے متعلق تنازعات شامل
پہلے دن کی کاز لسٹ میں بزرگ شہریوں کے دو کیسز کے ساتھ ساتھ تاشی نمگیال سے متعلق دو الگ الگ درخواستیں بھی شامل ہیں۔
Published : October 20, 2026 at 4:03 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی لداخ بنچ بدھ کو پانچ مقدمات کی سماعت کرے گی، جو لیہہ میں بینچ کے باقاعدہ افتتاح کے بعد وہاں باقاعدہ عدالتی کارروائی کا آغاز کرے گی۔
ان مقدمات میں کئی تنازعات شامل ہیں جن میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ، مرکزی حکومت، ایک پبلک سیکٹر بینک اور نجی فریق شامل ہیں۔ پہلے دن کی کاز لسٹ میں بزرگ شہریوں کے دو کیسز کے ساتھ ساتھ تاشی نمگیال سے متعلق دو الگ الگ درخواستیں بھی شامل ہیں۔
ہائی کورٹ کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق بدھ کی باقاعدہ کاز لسٹ میں لداخ میں ڈویژن بنچ-1 کے سامنے پانچ کیس درج کیے گئے ہیں۔ بنچ چیف جسٹس ڈاکٹر جسٹس پشپندر سنگھ بھاٹی اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ہوگا۔
یہ مقدمات "داخلے اور احکامات" کے زمرے میں درج ہیں، خاص طور پر "آفٹر نوٹس کیسز" کے تحت۔ شائع شدہ کاز لسٹ میں "بیفور نوٹس" کے زمرے کے تحت کسی بھی کیس کی فہرست نہیں ہے۔
پہلے دن کی فہرست میں گرگ اینڈ گرگ کمپنی پر مشتمل ایک لیٹر پیٹنٹ اپیل، یونین آف انڈیا کے خلاف کنزانگ ڈولما اور دیگر کی اپیل، جموں اینڈ کشمیر بینک لمیٹڈ سے متعلق ایک پٹیشن، اور تاشی نمگیال اور سرکاری افسران پر مشتمل دو رٹ درخواستیں شامل ہیں۔
پہلے دن فہرست میں پانچ کیسز
1. گرگ اینڈ گرگ کمپنی بمقابلہ یونین ٹیریٹری آف لداخ
پہلا مقدمہ، ایل پی اے نمبر 165/2025، اویناش کمار نے گرگ اینڈ گرگ کمپنی کی جانب سے دائر کیا تھا۔ وہ کاز لسٹ میں ایک بزرگ شہری کے طور پر درج ہیں۔ جواب دہندگان میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ (لیہہ کے پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے) اور دیگر شامل ہیں۔
اس اپیل کے ساتھ سی ایم نمبر 1078/2026 اور سی ایم نمبر 5273/2025 منسلک ہیں۔درخواست گزار کی طرف سے ایڈوکیٹ فرحان مرزا جبکہ مدعا علیہان کی طرف سے ایڈوکیٹ وشال شرما اور ایڈوکیٹ ایشان ددھیچی پیش ہوئے۔
یہ کیس نئی بنچ کی پہلی نشست میں اٹھائے جانے والے معاملات میں سے ایک ہے۔ کاز لسٹ میں فریقین اور ان کی متعلقہ پٹیشنز کی فہرست دی گئی ہے، لیکن یہ واضح تنازعہ، ریلیف مانگی گئی، یا کیس میں پاس کیے گئے کسی بھی سابقہ احکامات کی وضاحت نہیں کرتی ہے۔
2. کنزانگ ڈولما اور دیگر بمقابلہ یونین آف انڈیا
دوسرا مقدمہ ایل پی اے نمبر 168/2026 ہے جو کنزانگ ڈولما اور دیگر نے دائر کیا ہے۔ انہیں کاز لسٹ میں بزرگ شہری کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ یونین آف انڈیا (سیکرٹری، ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے ذریعے) اور دیگر کے خلاف ہے۔ یہ اپیل سی ایم نمبر 6509/2026 کے ساتھ بھی شامل ہے۔
کاز لسٹ میں مدعا کے لیے ایڈوکیٹ وشال شرما کی فہرست ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست گزار ذاتی طور پر پیش ہو رہے ہیں، اور ایڈوکیٹ گورو دیشراج درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں۔
اس کیس میں سینئر سٹیزن کے قانونی چارہ جوئی اور مرکزی حکومت کے درمیان تنازعہ شامل ہے، جو لداخ بنچ کے لیے طے شدہ پہلے کیسوں میں سے ایک ہے۔ تاہم، نوٹس میں تنازعہ یا مخصوص ریلیف کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔
3. جموں اینڈ کشمیر بینک لمیٹڈ بمقابلہ یونین آف انڈیا
تیسرا مقدمہ WP(C) نمبر 1425/2026 ہے جو جموں اینڈ کشمیر بینک لمیٹڈ نے پیرزادہ عمر امین اور ایک اور شخص کے ذریعے سکریٹری، وزارت خزانہ (محکمہ محصول)، حکومت ہند اور دیگر کے خلاف دائر کیا ہے۔درخواست کے ساتھ سی ایم نمبر 3170/2026 منسلک ہے۔
درخواست گزاروں کے لیے ایڈوکیٹ ایمان عبدالمعیز جبکہ مدعا علیہان کے لیے ایڈوکیٹ دھیرج نندا کو فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
یہ معاملہ بینکنگ سے متعلق تنازعہ کو دن 1 کے ایجنڈے میں لاتا ہے، جس میں مرکزی حکومت کی وزارت خزانہ اور محکمہ محصولات شامل ہیں۔ کاز لسٹ میں پٹیشن کے اصل موضوع کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، لہٰذا صرف نوٹس سے بینک کی چیلنج کی بنیادوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔
4. جموں و کشمیر کا مرکزی علاقہ بمقابلہ تاشی نمگیال
چوتھا مقدمہ WP(C) نمبر 2073/2026 ہے، جو جموں اور کشمیر کے مرکزی علاقے کی طرف سے کمشنر سیکرٹری، پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ، جموں کے ذریعے تاشی نامگیال کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ اس پٹیشن کے ساتھ سی ایم نمبر 4492/2026 بھی منسلک ہے۔
درخواست گزار کے لیے ایڈوکیٹ رویندر گپتا درج ہیں۔ کاز لسٹ میں متعلقہ اندراجات میں عرضی گزار کے لیے ایڈوکیٹ رویندر گپتا اور مدعا علیہ کے لیے ایڈوکیٹ سی ایس آزاد بھی شامل ہیں۔
اس معاملے میں جموں و کشمیر انتظامیہ اور تاشی نمگیال کے درمیان تنازعہ شامل ہے۔ اس کی شمولیت قابل ذکر ہے کیونکہ سماعت کے پہلے دن کے لیے درج ایک اور رٹ پٹیشن میں ایک ہی فرد درخواست گزار ہے، حالانکہ نوٹس یہ واضح نہیں کرتا ہے کہ آیا دونوں مقدمات میں ایک ہی بنیادی مسئلہ شامل ہے۔
5. تاشی نمگیال بمقابلہ یونین ٹیریٹری آف لداخ
پانچواں مقدمہ WP(C) نمبر 2425/2026 ہے، جسے تاشی نمگیال نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ کے خلاف دائر کیا ہے۔ لیہہ میں محکمہ تعلیم کے کمشنر سیکرٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔
درخواست گزار کی نمائندگی ایڈوکیٹ دھرو پنت کر رہے ہیں، جبکہ مدعا علیہ کی نمائندگی ایڈوکیٹ وشال شرما کر رہے ہیں۔ دیگر چار مقدمات کے برعکس، اس کاز لسٹ میں اس رٹ پٹیشن سے جڑی کسی دوسری متفرق درخواست کا ذکر نہیں ہے۔
یہ معاملہ نئی بنچ کے سامنے لداخ انتظامیہ کے محکمہ تعلیم سے منسلک ایک تنازعہ لاتا ہے۔ نوٹس میں تنازعہ یا نمگیال کی طرف سے مانگی گئی ریلیف کے معاملے کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔
تاشی نمگیال سے متعلق دو عرضیوں کو ایک ساتھ لے کر، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تنازعات پہلے دن درج مقدمات میں شامل ہیں۔اس فہرست میں پرانے کیسز اور سینئر سٹیزن لیگیٹس بھی شامل ہیں۔
پہلے دن کے ایجنڈے میں 2025 اور 2026 دونوں میں شروع کیے گئے کیسز شامل ہیں۔ ایل پی اے نمبر 165/2025 اس فہرست میں سال کے لحاظ سے نمبر والا پہلا اہم کیس ہے، جبکہ متعلقہ پٹیشنز میں سے ایک 2025 اور دوسری 2026 میں دائر کی گئی تھی۔ باقی چار اہم کیسز میں 2026 کے کیس نمبر ہیں۔
کاز لسٹ خاص طور پر اویناش کمار کی شناخت کرتی ہے، گرگ اینڈ گرگ کمپنی کے خلاف اپیل میں، اور کنزانگ ڈولما اور دیگر، یونین آف انڈیا کے خلاف اپیل میں، بطور بزرگ شہری۔ ان کی موجودگی مختلف قسم کے قانونی چارہ جوئی کی عکاسی کرتی ہے جن کے مقدمات بنچ کے سامنے زیر سماعت ہیں۔
یہ نوٹس فائل کرنے کی اصل تاریخیں، تنازعات کی مدت، یا کارروائی کی تفصیلی تاریخ فراہم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا، ان میں سے کسی بھی کیس کو لداخ کے سب سے پرانے زیر التواء کیسوں کو صرف شائع شدہ فہرست کی بنیاد پر لیبل کرنا غلط ہوگا۔
یہ پانچ مقدمات عدالتی کارروائی کے پہلے حصے میں "داخلے اور احکامات" کے زمرے میں درج ہیں۔ ان کی فہرست سازی کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بنچ بدھ کو ان پر کوئی حتمی فیصلہ سنائے گی۔ ان کی طریقہ کار کی حیثیت پر منحصر ہے، ان پر مناسب احکامات کے لیے غور کیا جا سکتا ہے۔
لداخ بنچ کے افتتاح کے موقع پر، ہائی کورٹ 18 اکتوبر کو لیہہ میں رسمی کارروائی کے بعد اپنی باقاعدہ نشستوں کا آغاز کرے گی، جس کی صدارت چیف جسٹس، ڈاکٹر جسٹس پشپندر سنگھ بھاٹی کریں گے۔
یہ افتتاح یونین ٹیریٹری کے باشندوں کو آئینی انصاف کے قریب لانے کی طرف ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ برسوں سے لداخ کے لوگوں کو ہائی کورٹ میں اپنے مقدمات چلانے کے لیے سری نگر اور جموں تک طویل فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ مشکل سڑکیں، سخت موسم، اور سفری اخراجات نے ایک اضافی بوجھ بن جاتا تھا۔
رسمی کارروائی کے دوران، چیف جسٹس بھاٹی نے مستقل بینچ کے قیام کو قابل رسائی، جامع اور مساوی انصاف کی دہائیوں پرانی خواہش کی تکمیل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جغرافیائی طور پر دور دراز مقامات کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہئے کہ وہاں کے لوگ نظام انصاف سے باہر ہیں۔
اس موقع پر ہائی کورٹ کے کئی ججز موجود تھے، جن میں جسٹس سنجیو کمار، جسٹس سندھو شرما، جسٹس رجنیش اوسوال، جسٹس سنجے دھر، جسٹس محمد اکرم چوہدری، جسٹس راہول بھارتی، جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی، جسٹس وسیم صادق نرگل، جسٹس راجیش سیکھری، جسٹس محمد یوسف وانی، جسٹس سنجے پریہار، جسٹس شہزاد عظیم، اور جسٹس پشپال بورنی شامل تھے۔
لیہہ بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ گومبو سٹوبگیال نے افتتاح کو لداخ کے لوگوں کی دیرینہ خواہش کی تکمیل قرار دیا اور انصاف کی انتظامیہ میں بار کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ کرگل بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے بھی بنچ کے قیام کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔
چیف جسٹس بھاٹی نے اس اقدام کو ممکن بنانے میں چیف جسٹس آف انڈیا، جسٹس سوریہ کانت، مرکزی حکومت، وزارت قانون و انصاف اور لداخ انتظامیہ کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آئینی اقدار کو برقرار رکھنا، کمزوروں کی حفاظت کرنا اور لداخ کے نازک ماحول کو محفوظ رکھنا بینچ اور بار کی ذمہ داری ہے۔
اس رسمی کارروائی کے دوران، فل کورٹ نے لداخ میں خاص طور پر دور دراز علاقوں سے آنے والی طالبات کے لیے تعلیم تک رسائی اور محفوظ، قابل رسائی اور سستی رہائشی سہولیات کی ضرورت پر ایک قرارداد منظور کی۔
قرارداد میں جغرافیائی طور پر دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو درپیش مشکلات، طویل سفری مسافت اور رہائش کی ناکافی سہولیات کا اعتراف کیا گیا۔ اس میں مساوی تعلیمی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی اداروں، قانونی خدمات کے حکام اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قانونی آگاہی بڑھانے اور مربوط کوششوں پر زور دیا۔فل بنچ نے باقاعدہ بنچ سے اس معاملے میں مزید کارروائی کرنے کی بھی درخواست کی۔
اس کارروائی میں ایڈیشنل سالیسٹر جنرل آف انڈیا ایشوریہ بھاٹی اور ارچنا پاٹھک دوے، یونین ٹیریٹری لداخ کے لاء سکریٹری جتیندر جموال، لیہہ اسپلز انگمو کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور کارگل کے پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ گوہر حسین، ہائی کورٹ کے ایس پی افسران اور ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ساتھ عدالتی افسران نے شرکت کی۔