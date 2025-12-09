ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سینئر بی جے پی لیڈر اعجاز سہیل کا چناب خطے کو پہاڑی درجہ دینے کا مطالبہ
جموں کےچناب ریجن کو پہاڑی علاقے میں شامل کرنےمطالبہ کیا جارہا ہے تاکہ عوام کو ریزرویشن کی سہولیات دستیاب ہو۔
Published : December 9, 2025 at 5:11 PM IST
جموں: سینئر بی جے پی لیڈر اعجاز سہیل نے آج جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ چناب ریجن کے عوام کو بھی پہاڑی درجے اور ریزرویشن سے نوازا جائے، جیسا کہ حال ہی میں راجوری اور پونچھ کے اضلاع کو فائدہ دیا گیا ہے۔
اعجاز سہیل نے کہا کہ چناب ریجن کے لوگ اپنے حقوق سے محروم ہیں اور منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ وہ پہاڑی ریزرویشن کے مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھائیں، کیونکہ رامبن، ڈوڈہ اور کشتواڑ کے لوگ انتہائی دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور سخت جغرافیائی و معاشی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2010 کے بعد چناب ریجن میں چند ڈگری کالج منظور ہوئے مگر ابھی تک بعض ادارے غیر فعال ہیں، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے ایل جی منوج سنہا سے اپیل کی کہ چناب ریجن کے دیرینہ مطالبات کو فوری طور پر حل کیا جائے۔
اعجاز سہیل نے نوجوانوں اور بے روزگار افراد کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریزرویشن کے بغیر چناب ریجن کے طلبہ اور امیدوار شدید نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم راجوری اور پونچھ کے پہاڑیوں کو دی گئی ریزرویشن کے خلاف نہیں، مگر چناب ریجن کو بھی برابر کا حق ملنا چاہیے۔ اعجاز سہیل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے چناب ریجن کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اب سیاست سے بالاتر ہو کر علاقے کو خصوصی درجہ دینا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک بی جے پی لیڈر ہی نہیں بلکہ پہاڑی علاقے کا باسی ہوں، اس لیے اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہوں۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس وقت نیشنل کانفرنس حکومت نے ریزرویشن بل ایل جی منوج سنہا کو ری ویو کے لیے بھیج دیا ہے. جبکہ جموں و کشمیر کی کئی سیاسی جماعتیں بل میں نظرثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اسے اوپن میرٹ اور غیر محفوظ زمرے کے امیدواروں کے لیے ناانصافی قرار دے رہی ہیں۔