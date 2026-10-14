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وقف بورڈ کے فیصلوں پر سینئر بی جے پی رہنما عبدالغنی کوہلی کی شدید تنقید، علمائے کرام سے مشاورت پر زور
کوہلی نے کہاکہ مختلف علاقوں کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے تمام ائمہ و خطباء پر یکساں پالیسی نافذ کرنا ممکن نہیں ہے۔
Published : October 14, 2026 at 8:53 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جمو و کشمیر کے سابق وزیر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما عبدالغنی کوہلی نے جموں میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وقف بورڈ کے حالیہ یکطرفہ فیصلوں بالخصوص خطبہ جمعہ سے متعلق جاری کردہ ہدایات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر بورڈ کے طریقہ کار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بغیر مشاورت کے لیے جانے والے فیصلے مسلمانوں میں تقسیم اور شک و شبہات کا باعث بن رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ منبر و محراب کے امور انتہائی حساس ہیں اور ان کے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار صرف جید علمائے کرام اور مفتی صاحبان کو حاصل ہے۔ تمام مذہبی و اجتماعی امور میں علماء اور مفتیانِ کرام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تاکہ قابلِ عمل فیصلے کیے جا سکیں۔ کوہلی نے مزید کہا کہ جموں، سرینگر اور پونچھ جیسے مختلف علاقوں کے مسائل اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے تمام ائمہ و خطباء پر یکساں پالیسی نافذ کرنا ممکن نہیں ہے اور ائمہ کرام کو مقامی حالات کے مطابق اصلاحی گفتگو کا حق ہونا چاہیے۔
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وقف بورڈ کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے بی جے پی رہنما نے کہا کہ ماضی میں جب زیارت گاہوں اور تعلیمی اداروں کا نظام مقامی سطح پر سنبھالا جاتا تھا تو وہاں کا تعلیمی و رفاہی نظام بہترین چل رہا تھا، لیکن اوقاف کے کنٹرول میں آنے کے بعد حالات متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی وابستگی اپنی جگہ لیکن دینی حدود اور آئینِ ہند کی طرف سے دیے گئے مذہبی حقوق کی پاسداری سب سے مقدم ہے، اس لیے وقف بورڈ کے تمام اہم امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔