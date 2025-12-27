ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ان 'بہادروں' کو سرحد پر بھیجیں، کشمیری شال فروخت کرنے والوں کے پیچھے نہیں، سجاد لون
حالیہ حکومتی ردعمل کو ناکافی قرار دیتے ہوئے، لون نے کہا کہ چند گرفتاریاں مسئلے کی سنگینی کو دور نہیں کر سکتیں۔
Published : December 27, 2025 at 3:19 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس (جے کے پی سی) کے چیئرمین اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد لون نے ہفتے کے روز خبردار کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات قومی اتحاد کی بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں اور اسے عام امن و امان کے مسئلے کے بجائے قومی سلامتی کا معاملہ سمجھا جانا چاہیے۔
سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لون نے کہا: "اگر ہمارے اپنے ملک میں ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے تو ایک تکلیف دہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں نے بات کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا جب میرے حلقے سے تعلق رکھنے والے خاندانوں نے جموں و کشمیر سے باہر اپنے رشتہ داروں کو درپیش ہراساں کرنے والی کہانیوں کے ساتھ مجھ سے رابطہ کیا۔"
لون نے کہا کہ کام کے لیے کشمیر سے ہجرت کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ جیسے اضلاع میں 25 سے 35 فیصد مرد آبادی پچھلے 50 سے 60 سالوں سے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں رہ رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔
یہ لوگ اتحاد کے سفیر تھے۔ جو کچھ 10,000 یا 20,000 فوجی بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ عام شہری ہر روز کر رہے تھے،" لون نے یہ بات پارٹی کے سینئر رہنماؤں بشمول نائب صدر عبدالغنی وکیل اور چیف ترجمان ایڈوکیٹ بشیر احمد ڈار کے ساتھ کہی۔
حالیہ حکومتی ردعمل کو ناکافی قرار دیتے ہوئے، لون نے کہا کہ چند گرفتاریاں مسئلے کی سنگینی کو دور نہیں کر سکتیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سینکڑوں یا ہزاروں واقعات رونما ہو رہے ہوں تو دو افراد کو گرفتار کرنا سمندر کا ایک قطرہ کے برابر ہے۔ اس معاملے کو ہلکے سے نہیں لینا چاہیے۔
جموں و کشمیر میں 1989 سے طویل عرصے سے جاری تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے، لون نے خبردار کیا کہ عام، محنتی کشمیریوں کو الگ کرنے سے صرف بداعتمادی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات، خونریزی اور قبریں ہیں۔ ایسے وقت میں اتحاد کے پل ٹوٹنا انتہائی خطرناک ہے۔
لون نے مرکزی حکومت سے کشمیریوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اپیل کی اور سخت قوانین کے انتخابی استعمال پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ’’اگر ایک کشمیری بچے کو محض فیس بک پوسٹ کو پسند کرنے پر یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا جاسکتا ہے تو ہندوستانی حکومت ان شرپسندوں اور غنڈوں کے خلاف یو اے پی اے یا پی ایس اے کے تحت مقدمہ درج ہونے سے کیوں روک رہی ہے؟‘‘
لون نے کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر تہلکہ خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اتنے ہی بہادر ہیں تو انہیں چائنا بارڈر یا پاکستان بارڈر پر بھیج دیں۔ ایک شال فروخت کرنے والے پر والے پر غصہ دکھانا بہادری نہیں ہے۔
لون نے وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ سے اس معاملے کو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر زور دیا کہ وہ دیگر ریاستوں میں اپنے ہم منصبوں سے بات کریں۔ "فون اٹھائیں اور واضح کر دیں کہ کشمیریوں پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہاں کے امن و امان پر سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں۔"
تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لون نے اس یکجہتی کو تسلیم کیا جو انہیں معاشرے کے بعض طبقات خاص طور پر پنجاب سے ملی ہے۔ "وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے،" انہوں نے کہا، اس کے مقابلے میں انہوں نے قوم پرستی کو محض نعرے تک محدود کرنے کے طور پر بیان کیا۔
لون نے محض بیانات یا سوشل میڈیا پوسٹس تک ردعمل کو محدود کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ "ہم اسے محض ٹویٹس تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو ہم سب مل کر دہلی جائیں گے اور احتجاج کریں گے۔ سوال بہت آسان ہے کہ اگر ہر دروازہ بند ہو گیا تو کشمیری کہاں جائے گا؟"
تحفظات پر سوالات کا جواب دیتے ہوئے لون نے اپنی پارٹی کے اس موقف کو دہرایا کہ مسئلہ جموں و کشمیر کے اندر ہی حل ہونا چاہئے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جموں کو زیادہ تر فوائد مل رہے ہیں اور انہوں نے دلیل دی کہ ضلعی اور ڈویژنل بھرتی ہی واحد پائیدار حل ہے۔
سیاسی گرفتاریوں اور شہری آزادیوں پر، لون نے کہا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کی سرگرمیوں کے لیے حراست میں لیا جا رہا ہے، اسے عام کشمیریوں کے لیے روزمرہ کی حقیقت قرار دیا۔ انہوں نے زیر سماعت قیدیوں اور متاثرہ خاندانوں کو قانونی مدد کی یقین دہانی کرائی۔
لون نے خبردار کیا کہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے کے سنگین طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنگین ہے، یہ خطرناک ہے، اور اس کے لیے فوری اور مخلصانہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ عام کشمیریوں کے وقار کو مجروح کرنے سے انضمام کے تصور کو نقصان پہنچے گا اور بیگانگی بڑھے گی۔