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اونتی پورہ: مذہبی سماجی ہم آہنگی میں خانقاہوں کے کردار پر سمینار کا انعقاد
جموں و کشمیر کے اونتی پورہ میں منعقدہ سمینار میں سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
Published : June 22, 2026 at 10:24 AM IST
ترال (شبیر بٹ): سید حسن منطقی ریسرچ اکیڈمی اونتی پورہ کشمیر کی جانب سے 'کشمیر میں فرقہ وارانہ اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں خانقاہوں کا کردار' کے عنوان سے یک روزہ قومی سمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس علمی و روحانی سمینار کی صدارت سابق بیروکریٹ اعجاز احمد ککرو نے کی۔
اس موقعے پر سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ماضی میں جس طرح برصغیر کے اندر خانقاہوں نے ہم آہنگی کو بنائے رکھنے کے لیے قربانیاں دیں، یہ اسی دین ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھائی چارہ، مذہبی ہم آہنگی اور وسیع القلبی کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ رہ رہتے آئے ہیں۔
مقررین نے بتایا کہ ملک میں جو حالات درپیش ہیں اور امن و بھائی چارہ کو سبوتاژ کرنے کی جو ناروا کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔ شرکاء نے امن، اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی، آپسی میل جول اور رواداری، گنگا جمنی تہذیب و روایت کو شان امتیاز قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ سماج کے ہر طبقے کے لوگ آگے بڑھ کر اس نشانِ امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔
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واضح رہے کہ ماضی میں بھی منطقی ریسرچ سینٹر نے اس قسم کے سمینار کا اہتمام کیا ہے تاکہ سماج میں مختلف فرقوں کے بیچ ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ اس موقعے پر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک، ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی، میر واعظ میر فرودسی، مولانا منظور احمد مصباحی، سکالرس، صحافیوں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر توصیف احمد وانی نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔