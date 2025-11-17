ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکہ: بیٹے کی گرفتاری کے بعد قاضی گنڈ میں باپ کی خود سوزی کی کوشش، محبوبہ مفتی کا دعویٰ
سابق وزیراعلیٰ نے کہا کہ باپ نے حکام سے صرف اپنے بچے دیکھنے کی التجا کی تھی، جس سے انکار کر دیا گیا۔
Published : November 17, 2025 at 10:31 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی دھماکوں کی تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے ایک نوجوان کے والد نے خود سوزی کی کوشش کی۔
محبوبہ مفتی بلال احمد وانی کا تذکرہ کر رہی تھی، جو کولگام ضلع کے قاضی گنڈ کے وان پورہ گاؤں کے ایک خشک میوہ فروش ہیں۔ محبوبہ کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے جاسر بلال وانی اور بھائی نویل وانی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر خود سوزی کی کوشش، جو جموں و کشمیر پولیس کی حراست میں ہیں۔
سابق وزیراعلیٰ نے کہا کہ باپ ان (بچوں) کی حفاظت کے تئیں خوف و خدشات کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے حکام سے صرف انہیں دیکھنے کی التجا کی، جس سے انکار کر دیا گیا۔ بلال احمد وانی ڈاکٹر عدیل احمد راتھر اور ان کے بھائی ڈاکٹر مظفر راتھر کے پڑوسی ہیں۔ ڈاکٹر عادل کو جموں و کشمیر پولیس نے اتر پردیش کے سہارنپور سے گرفتار کیا تھا، حکام کے مطابق، اس کا بھائی بدستور فرار ہے۔
جموں و کشمیر پولیس نے پی ڈی پی کے مذکورہ الزامات کے بارے میں تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
بلال احمد وانی کی حالت نازک: محبوبہ
محبوبہ نے کہا کہ "انہیں ایس ایم ایچ ایس سرینگر ریفر کر دیا گیا ہے اور وہ نازک حالت میں ہے۔ اس سطح کی 'من مانی' صرف زخموں کو گہرا کرتی ہے اور مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ جب نوجوانوں کو یوں ہی قیاس کی بنیاد پر (randomly) اٹھایا جاتا ہے تو ہم پوری نسل کو خوف، مایوسی اور بالآخر تاریک راستوں کی طرف لے جانے کا خطرہ مول لیتے ہیں۔" محبوبہ نے پولیس پر زور دیا کہ وہ کم از کم اہل خانہ سے ملنے کی اجازت دیں۔
وہیں غیر مصدقہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ بلال کو جھلسنے کے بعد علاج کے لیے جی ایم سی، اننت ناگ لے جایا گیا اور اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ این آئی اے بین ریاستی دہشت گردی کے ماڈیول کی جانچ کر رہی جب کہ دیگر ایجنسیاں بھی دہشت گردی کے ماڈیول کی تحقیقات میں تعاون کر رہی ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس کے کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے اننت ناگ قصبے سمیت مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں جہاں انہوں نے ایک غیر مقامی ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی جو جی ایم سی اننت ناگ میں زیر تعلیم ہے اور قصبے میں کرایہ دار کے طور پر رہ رہا ہے۔
مزید پڑھیں:
دہلی دھماکہ کیس میں اہم پیشرفت: این آئی اے نے عمر نبی کے ساتھی عامر رشید علی کو گرفتار کرلیا
پوسٹرز کی برآمدگی سے دہلی اور کشمیر بم دھماکے تک، جانئے کب کیا ہوا
پلوامہ: دہلی دھماکے میں ملوث ڈاکٹر عمر نبی کا گھر منہدم کر دیا گیا، ویڈیو دیکھیں
دہلی دھماکے کی تفتیش میں تیزی سے کشمیری ڈاکٹروں میں خوف و بے چینی میں اضافہ