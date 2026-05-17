ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں مردم شماری 2027 کے خود شماری مرحلے کا آغاز: ایم ایل اے ارجن سنگھ راجو نے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی
تقریب میں میونسپل کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سردیشان جموال، سابق صدر میونسپل کونسل، کونسلرز، مقامی افراد کے علاوہ مردم شماری عملہ موجود تھا۔
Published : May 17, 2026 at 7:45 PM IST
رامبن: رامبن کے رکن اسمبلی ارجن سنگھ راجو نے آج میونسپل کونسل دفتر رامبن میں مردم شماری 2027 کے خود شماری (سیلف اینیومریشن) مرحلے کا افتتاح کیا، جس کے ساتھ قومی مردم شماری مہم میں عوامی شرکت کا باضابطہ آغاز ہوگیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے نے خود اپنی سیلف اینیومریشن مکمل کی اور اس مہم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مردم شماری بھارت کے سماجی و اقتصادی مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
تقریب میں میونسپل کونسل رامبن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سردیشان جموال، سابق صدر میونسپل کونسل، کونسلرز، معزز شہری، مقامی افراد کی بڑی تعداد اور مردم شماری عملہ موجود تھا۔ ابتدائی مرحلہ، جو ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری پر مشتمل ہے، شہریوں کو رجسٹریشن کا عمل خود مکمل کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ مردم شماری سیلف اینیومریشن پورٹل اور موبائل ایپلیکیشن عوام کے لیے 17 مئی سے 31 مئی 2026 تک دستیاب رہیں گے۔
ایم ایل اے ارجن سنگھ راجو نے اس عمل کو دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا جمع کرنے کے اقدامات میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مردم شماری عموماً ہر دس سال بعد کی جاتی ہے، تاہم کووڈ-19 وبا کے باعث پیدا ہونے والی رکاوٹوں کی وجہ سے موجودہ عمل 2026 میں شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری حکومت کو عوامی بنیادی ڈھانچے اور رہائشی سہولیات، جیسے رہائشی حالات، نل کے پانی کی فراہمی اور ایل پی جی کی دستیابی کا مؤثر جائزہ لینے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
راجو نے کہا کہ درست مردم شماری اعداد و شمار مؤثر عوامی منصوبہ بندی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور فلاحی اسکیموں کے ہدفی نفاذ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عوامی خدشات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ مردم شماری کا عمل صرف آبادی سے متعلق معلومات جمع کرنے کے لیے ہے اور اس کا انکم ٹیکس محکمہ یا ریزرو بنک آف انڈیا جیسے اداروں کے مالیاتی یا ٹیکس معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں:بانڈی پورہ: 37 سال بعد کشمیری پنڈتوں کی گھر واپسی، نند کشور مندر میں منایا سنبلی ماواس فیسٹیول
انہوں نے نشاندہی کی کہ ماضی میں رامبن جیسے قصبوں میں آبادی کے سرکاری اعداد و شمار حقیقی تعداد سے کم درج کیے گئے، جس کے نتیجے میں میونسپل خدمات اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کم فنڈز مختص ہوئے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی موجودہ رہائش گاہ پر رجسٹریشن یقینی بنائیں تاکہ منصفانہ فنڈنگ اور متوازن ترقی ممکن ہو سکے۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ نے فیلڈ ویریفکیشن کے لیے تمام ہاؤس لسٹنگ بلاکس میں شمار کنندگان تعینات کیے۔ ایم ایل اے نے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے عوام سے بھرپور تعاون کی اپیل کی۔