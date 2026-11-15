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'ضبطی سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، پورے سپلائی نیٹ ورک کی چھان بین کریں'،سڑا ہوا گوشت ضبط کرنے پر کشمیری تاجروں کا ردعمل
جموں و کشمیر فوڈ سیفٹی کے اہلکاروں اور پولیس نے بڈگام ریلوے اسٹیشن سے 2000 کلو سڑا ہوا گوشت ضبط کیا۔
Published : November 15, 2026 at 8:04 PM IST
سری نگر: وادی میں ریلوے پٹریوں سے 2,000 کلو گرام سڑا ہوا گوشت پکڑے جانے کے ایک دن بعد، کشمیر کے تاجروں کا کہنا ہے کہ جب تک پورے سپلائی نیٹ ورک کی چھان بین نہیں کی جاتی، صرف ضبط کرنے سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کے صدر جاوید ٹینگا نے کہا کہ بوسیدہ گوشت کی بازیابی نے ایک بار پھر اس بحران کی یادیں تازہ کر دی ہیں جس نے گوشت اور مہمان نوازی کے پورے شعبے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹینگا نے کہا کہ حالیہ ضبطی خاص طور پر تشویشناک ہے کیونکہ یہ اچانک معائنہ کے دوران پکڑا گیا تھا۔ اس سے سنگین سوالات اٹھتے ہیں کہ کشمیر میں کتنے غیر محفوظ گوشت کا پتہ نہیں چل سکا۔
جموں و کشمیر فوڈ سیفٹی کے اہلکاروں اور پولیس نے بڈگام ریلوے اسٹیشن سے 2000 کلو سڑا ہوا گوشت ضبط کیا۔ یہ ضبطی اس واقعے کے ایک سال بعد عمل میں آئی جب فوڈ سیفٹی حکام نے پوری وادی میں خراب گوشت پکڑا تھا۔ یہ گوشت اور منجمد مرغی، درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لازمی اقدامات کیے بغیر ہی کشمیر میں لائے اور فروخت کیے جا رہے تھے۔
ٹینگا نے کہا، "اگر معمول کی جانچ پڑتال کے دوران اتنی بڑی کھیپ پکڑی جا سکتی ہے، تو بڑا سوال یہ ہے کہ کتنا سڑا ہوا یا غیر معیاری گوشت بغیر جانچ کے گزر گیا ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس قسم کا کتنا گوشت کشمیر لایا جا رہا ہے، کتنا مقدار میں مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے اور آیا اس میں سے کچھ حصہ پہلے ہی بے خبر صارفین کو فروخت بھی کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں فوری اور جامع تحقیقات کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کا دوبارہ پیش آنا یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ آیا گزشتہ برس خراب گوشت کے تنازعے سے مناسب اسباق سیکھے گئے ہیں یا نہیں۔
گزشتہ برس پیش آنے والے واقعے کے اثرات ابھی بھی ہماری یادداشت میں تازہ ہیں۔ یہ محض غذائی تحفظ کا کوئی واقعہ نہیں تھا، بلکہ کشمیر کے لیے ایک معاشی بحران تھا۔ ریستوران بند کرنے پڑے، کاروباری اداروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور گوشت کے کاروبار نیز مہمان نوازی کے شعبے سے وابستہ ہزاروں خاندان معاشی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے۔
انہوں نے کہا "صارفین کا اعتماد شدید طور پر متزلزل ہو گیا تھا، اور صنعت اب بھی اس کے اثرات سے نمٹ رہی ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ اس تجربے کے باوجود، ہم دوبارہ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں،"۔
ٹینگا نے حکومتِ جموں و کشمیر سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام داخلی راستوں پر نگرانی کے سخت نظام وضع کرے، جن کے ذریعے تیار شدہ بھیڑ کا گوشت، مرغی اور گوشت کی دیگر مصنوعات وادی میں لائی جاتی ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہر آنے والی کھیپ کا مناسب جسمانی معائنہ، اس کے ماخذ کی تصدیق، ویٹرنری سرٹیفیکیشن، نقل و حمل سے متعلق دستاویزات اور 'کولڈ چین' کے تقاضوں کی جانچ پڑتال لازمی ہونی چاہیے۔ وادی میں غیر محفوظ گوشت کی آمد کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ حکام کو چاہیے کہ وہ محض کبھی کبھار ہونے والے معائنوں پر انحصار کرنے کے بجائے ریلوے اسٹیشنوں، شاہراہوں، گوداموں اور تقسیم کے مراکز پر نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط بنائیں۔"
کے سی سی آئی نے پولیس کی جانب سے سڑے ہوئے مٹن کنسائنمنٹس کا پتہ لگانے اور ضبط کرنے میں کی جانے والی تیز رفتار کارروائی کو سراہا اور سراہا۔
تاہم، اس بات پر زور دیا گیا کہ محض ضبطی سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، جب تک کہ پورے سپلائی نیٹ ورک کی تحقیقات نہ کی جائیں جس میں حصول کا ذریعہ، ٹرانسپورٹرز، سپلائرز اور وہ لوگ شامل ہوں جن تک یہ سامان پہنچنا تھا۔
چیمبر نے مطالبہ کیا کہ ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے، انہیں عوامی سطح پر بے نقاب کر کے شرمندہ کیا جائے، اور قابلِ اطلاق قوانین کی سخت دفعات کے تحت ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
ٹینگا نے مزید کہا "حکومت کو اس معاملے کو ہرگز ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ گزشتہ برس کا بحران ایک مستقل سبق بن جانا چاہیے تھا۔ محض ضبطی کے بعد خاموشی اختیار کر لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ذمہ داران کی شناخت اور تحقیقات کے نتائج کو عوام کے سامنے لایا جانا چاہیے۔ قصورواروں کو ایسی سزا دی جانی چاہیے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ عوامی صحت کا تحفظ، صارفین کے اعتماد کی بحالی اور جائز کاروباروں کے ذریعہ معاش کی حفاظت، انتظامیہ کی فوری ترجیح ہونی چاہیے،"۔
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