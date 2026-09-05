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اپنے طلباء کو کامیاب دیکھ کر خود کی کامیابی نظر آتی ہے، ڈاکٹر ثمینہ وانی ٹیچرز ایوارڈ سے سرفراز
استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔
Published : September 5, 2026 at 9:19 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) جموں و کشمیر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچرز ایوارڈ 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 20 اساتذہ اور تعلیمی عہدیداروں کا ایوارڈ سے نوازا گیا جن میں جموں صوبے کے 10 اضلاع اور کشمیر صو بے کے 10 اضلاع کے اساتذہ، لیکچرار، سینئر لیکچرار اور پرنسپل شامل ہیں۔ ایسے میں آج دن مزکورہ اساتذہ کے گراں قدر خدمات اور کام کو سراہا گیا جنہوں نے اپنی زمہ داری کو نہ صرف بخوب نبھائیں بلکہ بطور استاد اپنے فرائض کو لگن اور تن دہی سے انجام دیا۔
اس موقعے پر ایوارڈ حاصل کرنے والی گورنمنٹ گرلز ہائی سینکڈری اسکول کوٹھی باغ سرینگر کی پرنسپل ڈاکٹر ثمینہ وانی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پروزیز الدین سے خاص بات چیت کی ۔انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ میرے لیے فخر کا لمحہ ہے کہ میرے کام کو سراہا گیا۔ یہ ایوارڈ حوصلہ ہے جسے مجھے مزید بہتر کام کرنے کی تحریک مل رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ شعبہ تعلیم میں پسند سے نہیں بلکہ اتفاق سے آئی لیکن آج مجھے اس اتفاق پر فخر ہورہا ہے کیونکہ ٹیچر ایک ایسا پاک پیشہ ہے جو کہ قوم و ملک کے معماروں کو تیار کرتا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانیت کا سلیقہ سکھانے میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔انہوں نےکہا 32 برس کی اپنی نوکری میں نے اب تک ان گنت بچوں کو پڑھایا ہے اور ان میں سے کئی بڑے بڑے عہدوں پر اس وقت فائض ہیں۔ایسے میں جب میرے وہ طلباء کبھی ملتے ہیں یا فون پر بات کرتے ہیں تو ان کی کامیابی میں مجھےاپنی کامیابی نظر آتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے ۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاد میسر آجاتے ہیں ۔ ایک معمولی سے نوخیز بچے سے لے کر ایک کامیاب فرد تک سارا سفر اساتذہ کا مرہون منت ہے ۔ وہ ایک طالب علم میں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیں بھرسکتے ہیں ۔
ثمینہ نے کہا کہ میں بطور ٹیچر اور اب بحثیت اب پرنسپل میں اپنے طور بہتر کرنے کی ہر ہمشہ کوشش کی ہے۔ میں نہ صرف میں بچوں کو اچھی تعلیم دینے بلکہ کل کے ہمارے معماروں کواچھا انسان بنانے کی خاطر بھی توجہ مرکوز کی ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اگے جاکے طلباء کسی میں میدان میں جائے نہ جائے ۔اچھے انسان بن کر ہی وہ اپنے ملک کا قوم کی خدمت بہتر طور انجام دے سکتے ہیں۔
ثمینہ وانی نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اپنے فرائض سے دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ۔ہر وقت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہے اور آج کی حوصلہ افزائی نے مزید قوت بخشی یے۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کافرما ہوتی ہے ۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے ۔ اُستاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن محبت اور دوستی کا پیغام پہنچاتا ہے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ استاد ایک ایسا رہنما ہے جو آدمی کو زندگی کی گم راہیوں سے نکال کر منزل کی طرف گامزن کرتا ہے ۔ معاشرے میں جہاں ماں باپ کا کردار بچے کیلئے اہم ہے ۔ وہاں استاد کو بھی اہم مقام حاصل ہے ۔ ماں باپ بچوں کو لفظ بہ لفظ سکھاتے ہیں ، ان کی اچھی طرح سے نشو و نما کرتے ہیں ، ان کو اُٹھنے ، بیٹھنے اور چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں مگر استاد وہ عظیم رہنما ہے جو آدمی کو انسان بنادیتا ہے ، آدمی کو حیوانیت کے چنگل سے نکال کر انسانیت کے گُر سے آشنا کرواتا ہے ہے۔
بتادیں کہ ٹیچر ایوارڈ 2026 حاصل کرنے والوں میں جموں صوبے کے بدر سنگھ لیکچرر، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دبلے ہار جموں؛ نمرتا شرما، ٹیچر، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول، جاکھ، سانبہ۔ امول شرما، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول پاتھوال، کٹھوعہ؛۔ابھینو گپتا، لیکچرر ادھم پور۔ انیتا رانی، ٹیچر، پی ایم شری ایچ ایس، تلوارہ، ریاسی۔ جگت دیو سنگھ، استاد، یو پی ایس منواس، ڈوڈہ۔ سندیپ کمار، ٹیچر، یو پی ایس انجولے، کشتواڑ۔ کلبیت سنگھ، ٹیچر، گورنمنٹ زون گول، رامبن۔ شاہد قریشی، سینئر لیکچرر، جی جی ایم ایچ ایس ایس، راجوری؛ اور پرنسپل، ایچ ایس ایس بوائز، منڈی، پونچھ انور خان کا نام شامل ہیں
کشمیر صوبے سے تعلق رکھنے والے ایوارڈ حاصل کرنےوالوں میں ریاض احمد خان، ٹیچر، گورنمنٹ مڈل اسکول، زون قاضی گنڈ، اننت ناگ۔ توحید پرویز، استاد، گورنمنٹ ہائی اسکول، قاضی پورہ، بانڈی پورہ۔رابعہ مختار، ماسٹر، پی ایم شری اسکول، سیر جاگیر بارہمولہ محمد ڈار، ٹیچر، جی ایم ایس بٹ پورہ بڈگام۔ مظفر احمد وانی استاد، ایم ایس گاندربل۔جاوید احمد راتھر استاد، ایم ایس خانپورہ کولگام۔ نذیر احمد بٹ، استاد، مڈل اسکول، چونٹی پورہ، کپواڑہ۔ توفیق علی، ٹیچر، پرائمری اسکولپلوامہ۔ شوکت حسین بٹ، لیکچرر، ایچ ایس ایس امام صاحب، شوپیاں۔ اور ثمینہ وانی، پرنسپل، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول (جی ایچ ایس ایس) کوٹھی باغ سرینگر ثمینہ وانی کا نام قابل ذکر ہے۔