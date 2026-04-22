وادی کشمیر میں پہلگام حملے کی برسی کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات،عینی شاہد نے کہا۔۔ یاد تازہ ہوگئی: 'میرا دل اب بائسرن جانے کو نہیں چاہتا'
پہلگام دہشت گردانہ حملے کی پہلی برسی کے موقع پر وادی کی سیکورٹی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 12:06 PM IST
سرینگر: آج پہلگام دہشت گردانہ حملے کو ایک سال مکمل ہو گیا۔ 22 اپریل 2025 کو دہشت گردوں نے بائسرن کے میدان میں دھاوا بول دیا تھا، جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی ٹٹو والا، عادل حسین شاہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس سانحہ کے بعد جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت والی انتظامیہ نے جموں و کشمیر میں بیسران سمیت تقریباً 50 سیاحتی مقامات کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔
حملے کے ایک سال بعد تقریباً تمام مقامات کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، تاہم بائسرن آج بھی بند ہے۔ دہشت گردانہ حملے کی برسی کے موقع پر پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات سمیت دارالحکومت سرینگر میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔
پہلگام حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے انتھک تعاقب کیا اور کچھ بڑی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں وادی کے بالائی علاقوں میں 'آپریشن مہادیو' کے دوران پہلگام میں مہلک حملے کے ذمہ دار تین دہشت گردوں کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ تب سے اب تک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تقریباً 46 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔
مستقبل میں اس طرح کے سانحوں سے حفاظت کے لیے، دو اعلیٰ تربیت یافتہ خصوصی یونٹ جموں کے گھنے جنگلات کے لیے مارخور اور کشمیر میں بلند چوٹیوں کے لیے سنو لیپرڈز قائم کیے گئے ہیں۔ ان یونٹوں کو آندھرا پردیش کی گرے ہاؤنڈز کمانڈو سہولیات میں تربیت دی گئی ہے، جہاں خصوصی یونٹ ماؤنوازوں سے لڑنے کے لیے تربیت حاصل کرتے ہیں۔
پہلگام حملے کی پہلی برسی کے موقع پر مقتول سیاحوں کو ایل جی منوج سنہا نے خراج عقیدت پیش کیا۔ انھوں نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا، ان کی یاد دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے۔
Humble tributes to the innocent souls who lost their lives in the gruesome terror attack in Pahalgam on this day in 2025. Their memory endures indelibly in our hearts. My thoughts and prayers are with their families.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) April 22, 2026
انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے متحد موقف کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ’’ہم نہیں بھولیں گے۔ ہم معاف نہیں کریں گے۔‘‘ ہم جموں کشمیر کی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم اور پختہ عزم کا عہد کرتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی دہشت گردی سے لڑنے کا عزم ظاہر کیا اور مقتول سیاحوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
One year on, we remain united against terror & against violence. We remain resolute in our desire to rid J&K of suffering & innocent deaths. We remain committed to doing everything to ensure it never happens again. We also remain in eternal solidarity with the families who lost…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 22, 2026
وزیراعلیٰ نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر کہا کہ، "ایک سال بعد، ہم دہشت گردی کے خلاف اور تشدد کے خلاف متحد ہیں۔ ہم جموں و کشمیر کو مصائب اور معصوموں کو اموات سے نجات دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ ہم ان خاندانوں کے ساتھ بھی ابدی یکجہتی میں ہیں جنہوں نے ایک سال قبل اس بزدلانہ حملے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔ دہشت گردی کے حملے کے متاثرین کی روحوں کو سکون ملے۔"
پہلگام میں، بائسرن وادی کو پہاڑی اور گھنے دیودار جنگلات سے بھرے سرسبز و شاداب میدان کے چلتے 'منی سوئٹزرلینڈ' کہا جاتا ہے۔ پکنک کا یہ مقام پہلگام شہر سے سات کلومیٹر دور ہے۔ دامن میں، اونچائی والے گھاس کے میدان کی طرف جانے والا مٹی کا ٹریک حفاظتی اہلکاروں کے حدود سے باہر ہے۔
ایک سال قبل اس دہشت گردانہ حملے میں بچ جانے والوں کو بچانے کے لیے محمد وحید نے اپنی پوری کوشش کی تھی۔ ان کے ذہن میں اس سانحہ کی یاد ابھی بھی تازہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ، اسے فون پر ایک پیغام موصول ہوا تھا جب وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ پڑوسی گاؤں گئے ہوئے تھے۔
وہاں پہنچنے کے لیے محمد وحید نے شارٹ کٹ راستوں کا استعمال کیا۔ حملے کے بعد بائسرن میدان تک پہنچنے والا وحید سب سے پہلا شخص تھا، وہ مقامی پونی ایسوسی ایشن کا صدر ہے جن کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ وحید نے کہا، "میں پہلے جو کچھ ہوا تھا اس پر کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے ایک لمحے میں میری دنیا بدل دی۔"
وحید نے وہ خوفناک منظر بیان کرتے ہوئے کہا، "ہم نے کلمہ پڑھا، اس ڈر سے کہ کہیں ہم واپس نہ لوٹ پائیں۔ ہمارے اردگرد عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، انہیں بتایا کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں اور انہیں خالی پڑے سٹالوں سے پانی پلایا۔"
وحید نے ان مناظر کو خوفناک قرار دیا کیونکہ لاشیں پہچاننا مشکل تھا جب کہ زندہ بچ جانے والے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کے پاس بے حس بیٹھے ہوئے تھے۔
محمد وحید نے کہا، "لاشوں کو دیکھنا میری برداشت سے باہر تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں بلایا۔" اس نے کہا۔ 'مہلوکین میں، ہمیں مہاراشٹر کا ایک شخص زندہ ملا۔ مجھے یاد ہے کہ گھوڑے پر سوار ایک عورت بیہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے اسے پانی دیا اور اس نے پہاڑی سے نیچے جانے سے انکار کر دیا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے جوڑے کے ساتھ وہاں آئی ہے تو وہ اکیلے کیسے جا سکتی ہے۔
دہشت گردانہ حملے کے ایک سال بعد وحید روزی روٹی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، تاہم یہ الفاظ اور مناظر وحید کی یاد میں نقش ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، "اگر بائسرن کو دوبارہ کھول بھی دیا جائے تو میرا دل اب وہاں جانے کو نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، میں روزی روٹی کے لیے کسی کو اپنے ٹٹو کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔"
جاوید احمد کے لیے، یہ سانحہ دریائے سندھ کے کنارے پر ان کے تجدید شدہ ہوٹل کے افتتاح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ جب وہ پہلے سیاحوں کے گروپ کو لے جانے کا انتظار کر رہا تھا، گولیوں کے بعد ہنگامہ آرائی نے اس کا سکون ختم کر دیا۔
احمد نے کہا، "میں نقصان کی تلافی کر سکتا تھا لیکن اس نے مجھے نفسیاتی صدمے میں ڈال دیا ہے۔" اس کے بعد سے وہ پہلگام جانے سے گریز کر رہا ہے کیونکہ اس سے یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ "اس سانحہ کو بھولنا مشکل ہے۔ گروپ خوفزدہ اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور مجھے دوبارہ فون نہیں کیا۔"
