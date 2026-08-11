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15 اگست کے پیش نظر کشمیر میں کثیر سطحی سکیورٹی انتظامات، سرینگر میں چیکنگ اور تلاشی تیز
سرینگر کے مختلف مقامات پر پولیس اہلکار گاڑیوں کی تلاشی لینے کے ساتھ ان میں سوار افراد کے شناختی دستاویزات بھی چیک کر رہے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 8:51 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:03 PM IST
سرینگر : یومِ آزادی کی تقریبات کے پیش نظر جموں و کشمیر بھر میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر وی کے بردی نے کہا ہے کہ 15 اگست کی تقریبات کے لیے کثیر سطحی سکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے، جس کے تحت صرف تقریب کے مقامات ہی نہیں بلکہ سری نگر شہر اور وادی کے تمام اضلاع میں بھی سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔
آئی جی پی کشمیر نے منگل کے روز سری نگر کے لال چوک میں واقع بالیدان استمبھ کا دورہ کیا اور یومِ آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے جاری تیاریوں اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکیورٹی انتظامات تقریب کے مقامات تک محدود نہیں ہیں بلکہ شہر کے اطراف اور کشمیر کے تمام اضلاع میں بھی متعدد سطحوں پر کیے گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ سری نگر میں یومِ آزادی کی مرکزی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ تقریب کے پُرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے فل ڈریس ریہرسل سمیت دیگر انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یومِ آزادی سے قبل سری نگر کے مختلف علاقوں میں پولیس اور دیگر سکیورٹی اہلکاروں کی اضافی تعیناتی کی گئی ہے۔ شہر کی اہم شاہراہوں، تجارتی مراکز اور حساس مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ اور تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔
سکیورٹی اہلکار موٹر سائیکل سواروں، ڈرائیوروں اور مسافروں کی جانچ کے علاوہ بعض مقامات پر شناختی دستاویزات بھی چیک کر رہے ہیں۔ شہر میں لوگوں کی نقل و حرکت پر بھی نگرانی بڑھا دی گئی ہے تاکہ یومِ آزادی کی تقریبات کے دوران امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ لال چوک اور اس کے اطراف میں بھی سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سری نگر پولیس اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے مختلف شاپنگ کمپلیکس، تجارتی مراکز اور دیگر مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ اس دوران بعض مقامات پر راہ گیروں کی تلاشی لینے کے ساتھ ان کے شناختی کارڈ بھی چیک کیے گئے۔
جنوبی کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں اور ان کی تحقیقات میں کسی پیش رفت یا اہم سراغ کے بارے میں پوچھے جانے پر آئی جی پی وی کے بردی نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ ابھی زیرِ تفتیش ہے اور اس مرحلے پر اس بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق، جب بھی ایسی معلومات سامنے آئیں گی جنہیں عوام اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جاسکے، تو مناسب وقت پر اس سے آگاہ کیا جائے گا۔
آئی جی پی کشمیر نے عوام سے یومِ آزادی کی تقریبات میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ یومِ آزادی کی تقریب بنیادی طور پر عوام کی تقریب ہے اور پولیس کا کردار بطور منتظم اسے پُرامن اور کامیاب بنانا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ بڑی تعداد میں تقریبات میں شریک ہوں اور یومِ آزادی کو جوش و جذبے کے ساتھ منائیں۔
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یومِ آزادی سے قبل کشمیر بھر میں سکیورٹی کے یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب انتظامیہ کی جانب سے 15 اگست کی تقریبات کو پُرامن ماحول میں منعقد کرنے کے لیے تقریب کے مقامات، اہم شاہراہوں، تجارتی مراکز اور حساس علاقوں میں نگرانی بڑھائی گئی ہے۔