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اننت ناگ حملے کے بعد پلوامہ میں سکیورٹی مزید سخت، داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ میں اضافہ
امن و امان کو برقرار رکھنےاور سکیورٹی کو مزید مؤثر بنانےکے لیے اہم شاہراہوں، داخلی وخارجی راستوں،حساس مقامات پر اضافی سکیورٹی اہلکار تعینات کئے گئے
Published : July 28, 2026 at 6:22 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): اننت ناگ میں حالیہ حملے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا تھا، کے بعد ضلع پلوامہ میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے ضلع بھر کے مختلف مقامات پر اچانک ناکے لگا کر تلاشی اور چیکنگ کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ایس ایس پی پلوامہ محترمہ تنوشری، آئی پی ایس، کی قیادت میں پلوامہ پولیس ضلع کے حساس اور اہم مقامات پر معمول کے ساتھ ساتھ اچانک چیکنگ اور تلاشی مہم مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔
امن و امان کو برقرار رکھنے اور سکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وادی کشمیر، بالخصوص جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اہم شاہراہوں، داخلی و خارجی راستوں، حساس مقامات، بازاروں اور عوامی جگہوں پر اضافی سکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس دوران گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے جبکہ آنے جانے والے افراد کی شناخت بھی چیک کی جا رہی ہے۔محکمے کے سینئر افسران مسلسل زمینی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور سکیورٹی اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔
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پولیس حکام کے مطابق یہ تمام اقدامات عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دیں۔