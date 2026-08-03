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دہشت گرد حملے کے بعد کولگام میں سکیورٹی مزید سخت، میر بازار میں قومی شاہراہ پر نئے سی سی ٹی وی کیمرے نصب
حالیہ دہشت گرد حملے کےبعد حساس مقامات پر نگرانی بڑھانے، شاہراہ پر گشت میں اضافہ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 3, 2026 at 2:05 PM IST
کولگام (فیاض لولو): گزشتہ ہفتے ضلع کولگام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو مزدوروں کے قتل کے بعد ضلع بھر میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ، مشتبہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے اور امن و امان کو یقینی بنانے کے مقصد سے جموں و کشمیر پولیس نے نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مختلف علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کا جامع جائزہ شروع کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق پولیس ضلع کے متعدد حساس مقامات، بازاروں، اہم چوراہوں اور عوامی مقامات پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی، ریکارڈنگ کے معیار اور کوریج کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے تاکہ نگرانی کے نظام میں موجود کسی بھی خامی کو فوری طور پر دور کیا جا سکے۔ اس عمل کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت یا غیر معمولی سرگرمی کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے۔
اسی سلسلے میں جموں سرینگر قومی شاہراہ پر واقع میر بازار کے اہم علاقے میں بھی نئے جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ کیمرے شاہراہ پر آنے جانے والی گاڑیوں کی نقل و حرکت، ٹریفک کی صورتحال اور مشتبہ سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جدید نگرانی کا یہ نظام نہ صرف سکیورٹی کو مزید مضبوط بنائے گا بلکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل اور مؤثر کارروائی کو بھی یقینی بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد حساس مقامات پر نگرانی بڑھانے، شاہراہ پر گشت میں اضافہ کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ عوام، مسافروں اور بیرونی ریاستوں سے آنے والے مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشتبہ شخص، مشکوک گاڑی یا غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا متعلقہ سکیورٹی اداروں کو دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ضلع میں امن و استحکام برقرار رکھنے اور شہریوں کے اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سکیورٹی انتظامات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور ضرورت کے مطابق مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔
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