پہلگام دہشت گردانہ حملہ کی برسی کے پیش نظر پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات پر سکیورٹی انتظامات سخت
پہلگام حملہ گذشتہ برس 22 اپریل کو ہوا تھا۔ اس واقعے کے ایک سال مکمل ہونے پر وادی بھر میں سکیورٹی سخت کردی گئی ہے۔
Published : April 21, 2026 at 10:31 AM IST
پہلگام (میر اشفاق): پہلگام دہشت گرد حملے کی پہلی برسی سے قبل وادی کشمیر کے سیاحتی مقامات خاص کر معروف سیاحتی مقام پہلگام میں سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام سکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ تخریبی سرگرمی کے پیش نظر مکمل چوکسی اختیار کریں، خاص طور پر سیاحتی مقامات کے اطراف سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کئے گئے ہیں۔ زمینی سطح پر فول پروف سکیورٹی پلان تیار کرنے کے لئے سکیورٹی ایجنسیوں نے حالیہ دنوں کئی اجلاس منعقد کئے جبکہ سینئر افسران ان انتظامات کا از خود جائزہ لے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ برس 22 اپریل کو پہلگام کے بائیسرن وادی میں دہشت گردوں نے سیاحوں پر حملہ کیا تھا جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑا بان جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حملے کے بعد جموں و کشمیر سے بڑے پیمانے پر سیاحوں کا انخلا شروع ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں حکام نے سکیورٹی وجوہات کی بناء پر تقریباً 50 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے سیاحت بری طرح متاثر ہوئی۔تاہم بعد میں سکیورٹی آڈٹ کے بعد ان میں سے بیشتر سیاحتی مقامات کو مرحلہ وار طریقہ سے دوبارہ کھولا گیا۔
لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد بھی انتظامیہ نے پہلگام کے مشہور بائیسرن وادی جسے 'منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے ابھی بھی سیاحوں کے لئے بند رکھا ہے ۔وہیں پہلگام کے دیگر سیاحتی مقامات پر دوبارہ رونقیں بحال ہوئیں ہیں۔ ان مقامات پر ملکی مقامی و غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہاہے ۔
سیاحوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پہلگام میں کئی نئی تدابیر متعارف کرائی گئی ہیں۔ ان میں سروس فراہم کرنے والوں اور دکانداروں، بشمول گھوڑا بانوں، کی مکمل تصدیق ویریفکیشن شامل ہے۔ اس کے علاوہ سیاحتی خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے ایک منفرد QR کوڈ پر مبنی شناختی نظام بھی نافذ کیا گیا ہے۔اس نظام کے ذریعے رجسٹرڈ اور مستند سروس فراہم کرنے والوں کی آسانی سے شناخت اور تصدیق ممکن ہو گئی ہے، جن میں گھوڑا سواری کے آپریٹرز، خوانچہ فروش، دکان دار اور باہر سے آنے والے تاجر شامل ہیں۔
حکام کے مطابق ہر فرد کی پولیس کے ذریعے مکمل جانچ پڑتال کے بعد رجسٹریشن کی گئی ہے اور اسے ایک منفرد QR کوڈ فراہم کیا گیا ہے جس میں اس کی ذاتی معلومات شامل ہیں۔سیاح اپنے موبائل فون کے ذریعے اس QR کوڈ کو اسکین کر کے متعلقہ فرد کا نام، ولدیت، مکمل پتہ، موبائل نمبر، آدھار نمبر، رجسٹریشن نمبر، کام کرنے کا علاقہ اور پولیس ویریفکیشن کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔سکیورٹی ایجنسیوں کو حساس اور سیاحتی مقامات کے اطراف سکیورٹی کو مزید چوکسی اور مضبوطی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں ہیں۔
پہلگام کی سیر پر آئے سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے سیاحوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب کوئی ایمان نہیں ہوتا ان کا کام صرف دہشت پھیلانا ہے کیونکہ وہ امن کے دشمن ہیں ،انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں مرنے والوں کا دکھ آج بھی برقرار ہے ،لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہیں، دہشت گردوں کی منشاء ہی تھی کہ سیاح وادی کشمیر نہ آئیں لیکن ان کے ارادوں کو ناکام کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو یہاں آنا چاہئے تاکہ دہشت گردوں کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑے۔