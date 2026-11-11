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کولگام میں ایل جی کے دورے کے دوران فورسز پر حملہ کے بعد جنوبی کشمیر میں سکیورٹی ہائی الرٹ، حملہ آوروں کی تلاش جاری
قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ضلع کولگام کے دورے پر تھے۔
Published : November 11, 2026 at 6:07 PM IST
کولگام: (میر اشفاق) ضلع کولگام کے آکھرن ناوپورہ علاقے میں سی آر پی ایف کی ایک پارٹی پر دہشت گردانہ حملے کے بعد جنوبی کشمیر میں سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ حملے کے فوراً بعد سکیورٹی فورسز نے کولگام اور ضلع اننت ناگ کے متصل علاقوں میں حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کر دی ہے۔
ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دو مشتبہ حملہ آوروں نے سری نگر-جموں قومی شاہراہ کے نزدیک کولگام کے آکھرن علاقے میں ڈیوٹی پر تعینات سی آر پی ایف کی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کی اور واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار گولیاں لگنے سے زخمی ہوگئے، جنہیں فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا۔
ہسپتال ذرائع کے مطابق تینوں زخمی اہلکاروں کو جسم کے مختلف حصوں میں گولیوں کے زخم آئے ہیں۔ ایک اہلکار کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، جبکہ دوسرے اہلکار کے پیٹ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے میں گولیوں کے زخم آئے ہیں۔ تیسرے اہلکار کے بائیں بازو میں گولی لگی ہے۔ دو زخمی اہلکاروں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے، جبکہ پیٹ اور ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگنے والے اہلکار کی حالت تشویشناک ہے اور ان کا آپریشن تھیٹر میں علاج جاری تھا۔ بعد میں نازک حالت کے پیش نظر اسے مزید علاج کے لیے سری نگر کے 92 بیس ہسپتال ایئرلفٹ کیا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ یہ حملہ اس وقت پیش آیا جب جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ضلع کولگام کے دورے پر تھے اور ویشو فیسٹیول 2026 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ ایل جی کے دورے کے پیش نظر ضلع میں پہلے ہی سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور مختلف مقامات پر اضافی سکیورٹی اہلکار تعینات تھے۔ ایسے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان سی آر پی ایف پارٹی کو نشانہ بنا کر حملہ آوروں نے اپنی موجودگی کا اظہار کیا، جس کے بعد سکیورٹی ایجنسیوں میں مزید چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
حملے کے بعد سری نگر-جموں قومی شاہراہ سمیت مختلف داخلی اور خارجی راستوں پر سکیورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ شاہراہ پر گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ بالخصوص موٹر سائیکل سواروں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ دوسری جانب حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے کولگام اور اننت ناگ کے سرحدی و متصل علاقوں میں تلاشی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
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