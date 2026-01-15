ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ جمہوریہ سے قبل وادیٔ کشمیر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ایل او سی پر نگرانی اور گشت میں اضافہ
اہلکار ڈرونز، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور پی ٹی زیڈ کیمروں کے ساتھ نارتھ کشمیر میں دراندازی کے راستوں کی نگرانی کے لئے تعینات ہیں۔
Published : January 15, 2026 at 9:22 PM IST
بانڈی پورہ : 26 جنوری کو یومِ جمہوریہ کی تقریبات سے قبل وادیٔ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے نگرانی، تلاشی اور گشت کے عمل میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ تازہ انٹیلی جنس اطلاعات کے پیشِ نظر شمالی کشمیر سمیت سرحدی علاقوں میں دشمنانہ سرگرمیوں اور ممکنہ دہشت گردانہ کوششوں کے خدشات کے باعث ہائی الرٹ نافذ کیا گیا ہے۔
شمالی کشمیر میں بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) اور بین الاقوامی سرحد کے ساتھ گشت اور نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مختلف انٹیلی جنس ایجنسیوں نے سرحد پار سے ممکنہ دراندازی کی کوششوں کی نشاندہی کی ہے، جس کے بعد کپواڑہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ کے گریز سیکٹر میں روایتی اور غیر روایتی دراندازی کے راستوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
بی ایس ایف کے ایک سینئر افسر نے بتایا، “ہمیں دراندازی کی ممکنہ کوششوں سے متعلق معتبر انٹیلی جنس ان پٹس موصول ہوئے ہیں۔ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے شمالی کشمیر میں نگرانی اور زمینی تعیناتی کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔”
سیکیورٹی فورسز نے ایل او سی کے قریب حساس علاقوں، اہم راستوں اور ملحقہ بستیوں میں نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑیوں کی جانچ پڑتال، تلاشی اور ناکہ بندیوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق اضافی چوکیوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جہاں سے مسلسل نگرانی اور معائنہ کیا جا رہا ہے تاکہ یومِ جمہوریہ سے قبل کسی بھی مشتبہ سرگرمی کو روکا جا سکے۔
ڈی آئی جی بی ایس ایف بانڈی پورہ، این آر بابو نے بتایا کہ ایل او سی کے ساتھ ساتھ بانڈی پورہ ضلع میں بھی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ہائی ٹیک نگرانی کے نظام فعال کر دیے گئے ہیں، جن میں ڈرونز، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور پین، ٹِلٹ، زوم (پی ٹی زیڈ) کیمرے شامل ہیں، تاکہ ایل او سی اور دیگر کمزور مقامات پر مسلسل نظر رکھی جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پیدل اور موبائل گشت کی متعدد یونٹس سرگرم عمل ہیں، خاص طور پر دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں جہاں دراندازی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ “رات کے وقت نگرانی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔”
ڈی آئی جی نے یہ بھی بتایا کہ اونچائی والے علاقوں میں متوقع برف باری کے باعث دہشت گرد گروہ سخت موسمی حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تاہم اس سے فورسز کی چوکسی اور نگرانی متاثر نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق کیمپوں کی سیکیورٹی، قافلوں کی نقل و حرکت اور بارڈر کنٹرول سے متعلق تمام احتیاطی اقدامات مکمل طور پر نافذ ہیں۔
سیکیورٹی فورسز مقامی پولیس اور دیگر انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تال میل قائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ نہ صرف سرحدی علاقوں بلکہ پوری وادی میں یومِ جمہوریہ کی تقریبات کو پرامن اور محفوظ طریقے سے منعقد کیا جا سکے۔