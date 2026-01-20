کشتواڑ انکاؤنٹر: ملی ٹنٹس کا خفیہ ٹھکانہ تباہ، دو شہری حراست میں، ملی ٹنٹس کی تلاش جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ انکاؤنٹر: ملی ٹنٹس کا خفیہ ٹھکانہ تباہ، دو شہری حراست میں، ملی ٹنٹس کی تلاش جاری
اتوار کو کشتواڑ میں ملی ٹنٹس اور سیکورٹی فورسز کے مابین گولیوں کا تبادلہ ہوا جس میں آٹھ اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
Published : January 20, 2026 at 5:32 PM IST
جموں (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے کشتواڑ ضلع کے چھاترو جنگلاتی علاقے میں ملی ٹنٹس کے خلاف جاری آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ایک کمین گاہ (خفیہ ٹھکانے) کا پتہ لگانے کے بعد دو افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ یاد رہے کہ دو روز قبل یہاں ملی ٹنٹس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا جس میں ابتدائی طور آٹھ اہلکار زخمی ہوئے جن میں سے گزشتہ روز ایک اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔
جموں زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس، بھیم سین ٹوٹی کے علاوہ سیکورٹی ایجنسیز کے اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ چکے ہیں اور آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کمین گاہ تباہ کیے جانے کے بعد شبہ میں دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے کہ اور گماہ ہے کہ وہ جنگل میں چھپے دہشت گردوں کی مدد کر رہے تھے، تاہم دونوں سے مسلسل پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
حراست میں لیے گئے افراد سے کی جا رہی تفتیش سے متعلق ایک افسر نے کہا: ’’تفتیش اس بات پر کی جا رہی ہے کہ دہشت گرد جنگل کے اندر سخت موسمی حالات کے باوجود خوراک، برتن اور دیگر ضروری سامان کی بڑی مقدار کیسے جمع کرنے میں کامیاب رہے؟‘‘ افسر نے کہا کہ خفیہ ٹھکانے کی برآمدگی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے دہشت گردوں کی ایک اہم مددگار کڑی ٹوٹ گئی ہے۔ فورسز کو یقین ہے کہ دہشت گرد زیادہ دور فرار نہیں ہوں ہوں گے جس سے ان کے خلاف کارروائی کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔
یاد رہے کہ اتوار کو سیکیورٹی فورسز کا ضلع کے سنگھ پورہ، چھاترو علاقے میں بیگ پورہ گاؤں کے نزدیک جنگلات میں چھپے دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ طرفین میں فائرنگ جھڑپ اختیار کر تئی تاہم دہشت گرد گھنے جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اور حکام کے مطابق ابتدائی فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے جن میں اسپیشل فورسز کے حوالدار گجیندر سنگھ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاکر ہو گئے۔
آفیسر کا کہنا ہے کہ ’’فی الحال پورے جنگلاتی علاقے کی تلاشی لی جا رہی ہے اور فوج، جموں و کشمیر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرچ آپریشن مزید تیز کر دیا ہے۔‘‘
