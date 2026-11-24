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شوپیاں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع، سکیورٹی فورسز کا محاصرہ اور تلاشی شروع
علشی پورہ، گُنڈ درویش اور بنڈپاوہ سمیت ضلع کے مختلف دیہات میں فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے تلاشی کارروائی کا آغاز کیا۔
Published : November 24, 2026 at 2:30 PM IST
شاہد ٹاک (شوپیاں): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں کے متعدد دیہات میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق اطلاعات کے بعد سکیورٹی فورسز نے محاصرہ اور تلاشی کارروائی شروع کردی ہے۔ کارروائی کے دوران کئی علاقوں میں فورسز کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جبکہ رہائشی علاقوں میں گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق علشی پورہ، گُنڈ درویش اور بنڈپاوہ سمیت ضلع کے مختلف دیہات میں فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے تلاشی کارروائی کا آغاز کیا۔ کارروائی کے دوران متعلقہ علاقوں کو گھیرے میں لے کر داخلی اور خارجی راستوں پر نگرانی سخت کردی گئی ہے تاکہ کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت پر نظر رکھی جاسکے۔
ذرائع کے مطابق سکیورٹی اہلکار رہائشی مکانات کی تلاشی لینے کے علاوہ علاقے میں آنے جانے والے راستوں کی بھی جانچ کر رہے ہیں۔ آپریشن کے دوران مقامی آبادی کو بھی احتیاط برتنے اور سکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
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بتایا جاتا ہے کہ یہ کارروائی عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق موصول ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر شروع کی گئی ہے۔ فورسز کی جانب سے مختلف مقامات پر تلاشی کا عمل جاری ہے اور پورے علاقے میں نگرانی برقرار رکھی گئی ہے۔