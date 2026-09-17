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ادھم پور میں سکیورٹی فورسز کا بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع
جموں و کشمیر کے ادھم پور میں یہ سرچ آپریشن مشتبہ افراد کی نقل و حرکت کی اطلاع کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے۔
By ANI
Published : September 17, 2026 at 7:14 AM IST
ادھم پور: سکیورٹی فورسز نے جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور کے علاقے مجلتہ میں کچھ افراد کی مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاعات ملنے کے بعد بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔
سکیورٹی حکام کے مطابق، بھارتی فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کی ایک مشترکہ ٹیم اس علاقے میں تلاشی کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔
اس سے قبل، 15 ستمبر کو راجوری پولیس نے پیر پنچال خطے میں لشکرِ طیبہ سے وابستہ ایک مبینہ اوور گراؤنڈ ورکر نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کیا تھا۔
پولیس کے مطابق، گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت ذاکر حسین ولد غلام حسین، ساکن کوٹ چروال تریاتھ، راجوری، محمد اعظم ولد علی بہادر، ساکن کوٹ چروال تریاتھ اور محمد مشتاق ولد محمد اقبال، ساکن اودھن، راجوری کے طور پر ہوئی ہے۔
پولیس کے مطابق، یہ گرفتاریاں پیر پنچال خطے میں مبینہ طور پر سرگرم ایک دہشت گرد ماڈیول کی جانچ کے دوران عمل میں لائی گئیں۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان مبینہ طور پر دہشت گردوں کو لوجسٹک سپورٹ، محفوظ آمد و رفت اور دیگر زمینی معاونت فراہم کرنے میں ملوث تھے۔
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پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر گائیڈز کے طور پر کام کیا اور دہشت گرد گروہوں کی وادی کشمیر کی طرف نقل و حرکت کو آسان بنایا۔ ان پر متعدد ہائی پروفائل حملوں، بشمول عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے ایک حملے، میں ملوث دہشت گردوں کو زمینی مدد فراہم کرنے کا بھی شبہ تھا۔
حکام کے مطابق، ایک ملزم کے انکشاف پر ایک آئی ای ڈی بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیوائس مبینہ طور پر ایک دہشت گرد گروپ کے ارکان نے ملزم کو محفوظ رکھنے کے لیے دیا تھا تاکہ مبینہ طور پر کسی ٹارگٹڈ حملے میں استعمال کیا جا سکے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ آئی ای ڈی کی برآمدگی اور ان گرفتاریوں سے خطے میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورک کی مزید جانچ کے لیے اہم سراغ ملے ہیں۔
حکام کے مطابق، راجوری پولیس دیگر ساتھیوں کی شناخت کرنے اور ملزمان کی مبینہ شمولیت کی حد کا پتہ لگانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
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