کولگام کے کھانڈے پورہ گاؤں میں سرچ آپریشن شروع
چند عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔
Published : December 24, 2025 at 10:07 PM IST
کولگام: جنوبی کشمیر کے ضلع کُولگام کے کھانڈے پورہ علاقے میں سکیورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق چند عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
رات کے وقت کارروائی کو مؤثر بنانے کے لیے اضافی لائٹنگ نصب کی گئی ہیں جب کہ مشتبہ مقامات پر باریک بینی سے تلاشی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سکیورٹی اہلکاروں کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے......
واضح رہے کہ اس سے قبل 19 دسمبر کو سرحدی ضلع راجوری کےمختلف جنگلاتی علاقوں میں بھی فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چلایا گیا۔ راجوری ضلع کےبھروٹ گلی کے علاقہ میں مشکوک نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد دیر رات فوج اور ایس او جی پولیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی انجام دی گئی حالانکہ اس دوران کسی انکاؤنٹر یا گرفتاری کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔