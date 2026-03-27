جنوبی کشمیر میں سرچ آپریشن شروع

جنوبی کشمیر میں سرچ آپریشن شروع
مشکوک نقل وحرکت کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی فورسز نے ضلع اننت ناگ کے حسن پورہ میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 27, 2026 at 3:33 PM IST
اننت ناگ ( فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں جمعہ کو سیکیورٹی فورسز نے حسن پورہ نامی علاقے میں مشکوک نقل و حرکت کی مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد علاقے میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) شروع کر دیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق جموں کمشیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی مشترکہ ٹیموں نے علاقے کو مکمل طور پر محاصرے میں لے لیا ہے۔ سبھی داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ گھر گھر تلاشی کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی وسیع پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی مشتبہ شخص یا سرگرمی کا سراغ لگایا جا سکے۔
سیکورٹی ایجنسیز نے مقامی باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ آپریشن کو پرامن اور مؤثر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ ساتھ ہی عوام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور مصدقہ معلومات کے لیے سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی فورسز کو علاقے میں مشوک نقل و حمل کی اطلاع دی گئی جس پر فوری طور پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے محاصرہ کیا گیا۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور علاقے میں سکیورٹی کو مزید مستحکم بنایا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔
آخری اطلاعات موصول ہونے تک علاقے میں تلاشی آپریشن جاری تھا اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
