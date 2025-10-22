ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں روزانہ 120 انسدادِ دہشت گردی آپریشنز: پولیس
جموں میں روزانہ انسداد دہشت گردی آپریشن چلایا جا رہا ہے تاکہ جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں چھپے عسکریت پسندوں کو ختم کیا جا سکے۔
Published : October 22, 2025 at 10:13 AM IST
جموں (اشرف گنائی): جموں پولیس کے انسپکٹر جنرل بھیم سین ٹوٹی نے انکشاف کیا کہ سیکیورٹی فورسز جموں خطے کے 10 اضلاع میں روزانہ اوسطاً 120 انسدادِ دہشت گردی آپریشنز انجام دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف یہ کارروائیاں یا تو مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر ہوتی ہیں یا حفاظتی نوعیت کی۔
بھیم سین ٹوٹی نے کہا کہ “ہر روز تقریباً 120 آپریشنز لانچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ قیاسی ہوں یا درست معلومات پر مبنی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔” انہوں نے مزید بتایا کہ غیر ملکی جنگجوؤں کی سرگرمیوں نے گزشتہ دو برسوں میں ایک بڑا چیلنج پیدا کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فورسز نے انسدادِ دہشت گردی گرِڈ اور سرحدی تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط کیا ہے تاکہ جنگلات میں چھپے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔
جموں ریجن، جو 26 ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، ایک زمانے میں دہشت گردی سے تقریباً پاک علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد اس علاقے میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اُبھارا۔ ان عسکریت پسندوں کی اکثریت جنگلاتی جنگ کے طریقوں میں تربیت یافتہ ہے، جس کے باعث سیکیورٹی فورسز کو کئی مواقع پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
پولیس ذرائع کے مطابق اس وقت جموں خطے میں درجنوں جنگجو سرگرم ہیں۔ آخری بڑی کامیابی جون میں ملی جب اُدھمپور کے دودی بسنت نگر کے جنگلات میں ایک جنگجو حیدر عرف مولوی کو مارا گیا، تاہم اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
گزشتہ چار ماہ میں سیکڑوں آپریشنز کے باوجود خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ 20 ستمبر کو اُدھمپور کے بسنت گڑھ علاقے میں ایک فوجی اہلکار شہید ہوا جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ اس سے قبل مارچ میں کٹھوعہ میں چار پولیس اہلکار دہشت گردوں کے حملے میں مارے گئے۔
مرکزی حکومت کی جانب سے بھی متعدد مرتبہ اعلان کیا گیا تھا کہ جموں خطے سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ 2023 میں وزیر داخلہ امیت شاہ نے اعلان کیا تھا کہ تین ماہ میں جموں میں “360 ڈگری سیکیورٹی گرِڈ” قائم کیا جائے گا، مگر اس کے برعکس دہشت گردی نئے علاقوں تک پھیل گئی۔حالیہ برسوں میں مرکز نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ مقامی گاؤں ڈیفنس گارڈز (وی ڈی جی) کو بھی مضبوط کیا ہے، جنہیں جدید ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں۔
بھیم سین ٹوٹی نے یہ بیان پولیس یادگار پر شہید پولیس اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کی تقریب کے موقع پر دیا۔ یہ دن 21 اکتوبر 1959 کے اُن دس سی آر پی ایف اہلکاروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو لداخ کے ہاٹ اسپرنگز میں چینی فوج کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔