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پونچھ کے مینڈھر میں سکیورٹی فورسز نے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا، مشتبہ آئی ای ڈی برآمد
کس بلاری علاقے میں تلاشی کارروائی کے دوران مشتبہ دھماکہ خیز آلات، میگزین اور دیگر سامان ضبط
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 23, 2026 at 11:12 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں مینڈھر تحصیل کے کسبلاری علاقے میں جمعہ کو سیکورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن کے دوران مشتبہ دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں مشتبہ دھماکہ خیز مواد اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فوج کی 37 راشٹریہ رائفلز نے مینڈھر کے کس بلاری علاقے میں تلاشی کارروائی انجام دی۔ اس دوران ایک سیاہ رنگ کا بیگ، بھوری ٹیپ سے لپٹے چھ مشتبہ کنٹینر، جن میں آئی ای ڈی ہونے کا شبہ ہے، اور نیلی ٹیپ سے لپٹا ایک اور مشتبہ کنٹینر برآمد کیا گیا۔
زرائع نے بتایا کہ کارروائی کے دوران ایک کامبیٹ پاؤچ، ایک سیاہ لوہے کا ڈبہ جس میں میگزین ہونے کا شبہ ہے، 7.62 ایم ایم ایل ایم جی کا ایک میگزین، ایک ایلومینیم کنٹینر، دو پاور اڈاپٹر، بجلی کی فراہمی سے متعلق ایک آلہ اور ایک ٹفن بھی برآمد کیا گیا برآمد شدہ مشتبہ اشیاء کی نوعیت کی تصدیق اور اس معاملے کے دیگر پہلوؤں کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز اور ماہرین کی ایک ٹیم نے پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور معاملے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔