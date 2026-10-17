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راجوری میں برآمد آئی ای ڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا، سکیورٹی فورسز کی تلاشی مہم جاری
راجوری میں فوج اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی پرانی پناہ گاہ بے نقاب ہوئی۔
By PTI
Published : October 17, 2026 at 9:35 AM IST
راجوری: جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے بالائی علاقوں میں جمعہ کے روز سکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے دوران ایک خطرناک امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس (آئی ای ڈی) برآمد کر کے اسے بحفاظت تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس کارروائی سے علاقے میں کسی بڑے ناخوشگوار واقعے یا تخریب کاری کی کوشش کو بروقت ناکام بنا دیا گیا ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ انٹیلی جنس ایجنسیوں کے تعاون سے فوج اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے راجوری کے کنڈی بیلٹ میں واقع تھنگوالی کے بالائی اور گھنے جنگلاتی علاقے میں ایک مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس مشترکہ کارروائی کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کو ایک انتہائی پرانی اور خفیہ طور پر بنائی گئی دہشت گردوں کی پناہ گاہ کا پتہ چلا۔
اس پناہ گاہ کی باریکی سے لی گئی جہاں سکیورٹی اہلکاروں کو وہاں سے ایک تیار شدہ آئی ای ڈی ملا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طور پر طلب کیا گیا، جس نے جائے وقوعہ پر ہی انتہائی مہارت کے ساتھ ایک کنٹرولڈ دھماکے کے ذریعے اس بارودی مواد کو ناکارہ بنا کر تباہ کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ پناہ گاہ کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک، یہ خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہ علاقے میں مزید بارودی مواد یا دہشت گرد چھپے ہو سکتے ہیں، سکیورٹی فورسز کی جانب سے آس پاس کے جنگلات اور پہاڑی حصوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم اور گشت کا سلسلہ جاری ہے۔