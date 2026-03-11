ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیکورٹی فورسز نے بانڈی پورہ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد
Published : March 11, 2026 at 10:08 PM IST
سری نگر: (نواز رونیال) سیکورٹی فورسز نے بدھ کو کہا کہ انہوں نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے کا پردہ فاش کیا اور اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کا ایک ذخیرہ برآمد کیا۔
حکام نے بتایا کہ علاقے میں ٹھکانے کی موجودگی کے بارے میں مخصوص خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن شروع کیا گیا۔ تلاشی کے دوران سیکورٹی فورسز نے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرلیا۔
حکام نے بتایا کہ برآمد کیے گئے ہتھیاروں میں ایک راکٹ سے چلنے والا گرینیڈ (آر پی جی) لانچر جس میں پانچ راؤنڈ اور ایک لائٹ مشین گن (ایل ایم جی) دو بیلٹ بکس کے ساتھ شامل ہیں۔
سیکورٹی اہلکاروں نے سات اے کے 47 میگزین، پانچ بھری ہوئی اور دو خالی، ایک پستول میگزین، اور گولہ بارود کے تین پاؤچ بھی قبضے میں لیے۔
حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ایل ایم جی کے 7.62 ایم ایم گولہ بارود کے 536 راؤنڈ اور اے کے 47 گولہ بارود کے 544 راؤنڈز بھی برآمد کیے گئے۔
اس کے علاوہ، فورس نے ایک ہینڈ گرنیڈ، پانچ انڈر بیرل گرینیڈ لانچر (یو بی جی ایل) گرینیڈ، نو پلاسٹک دھماکہ خیز باکس، چار ٹی این ٹی سلیب، چار پرائمر اور دو الیکٹرک ڈیٹونیٹرز (نمبر 33) بھی برآمد کیے۔
حکام نے بتایا کہ ٹھکانے سے ناکارہ فائرنگ کیبل کا پانچ میٹر کا ٹکڑا بھی برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی دریافت نے علاقے میں ممکنہ دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں مزید تلاشی شروع کردی ہے۔