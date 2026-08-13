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یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر سرینگر جموں شاہراہ پر نگرانی مزید سخت
ہر گھر ترنگا ریلیز، ماک ڈرل، فُل ڈریس ریہرسل کے علاوہ 15اگست کی تقریبات سے قبل جامہ تلاشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 13, 2026 at 3:43 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): یوم آزادی کی تقریبات کو پرامن، محفوظ اور خوش اسلوبی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جموں و کشمیر بھر میں سیکیورٹی کے وسیع اور پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ بالخصوص حساس مقامات، اہم سرکاری تنصیبات، عوامی مقامات اور تقریبات کے مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔
سیکیورٹی انتظامات کے تحت اہم داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ اور نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے، جبکہ مشتبہ نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اہم شہروں اور قصبوں میں ناکہ بندی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں اور افراد کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے تاکہ یومِ آزادی کی تقریبات کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے قبل ہی روکا جا سکے۔
اسی سلسلے میں سرینگر جموں قومی شاہراہ پر بھی سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ حساس اور اہم مقامات پر نگرانی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ شاہراہ سے گزرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ، مشتبہ افراد اور گاڑیوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اہم مقامات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔
سیکیورٹی اداروں کی جانب سے شاہراہ پر نصب نگرانی کے نظام اور دیگر ذرائع سے بھی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ شاہراہ کے ساتھ واقع اہم پلوں، ٹنلز، لنک روڈز، داخلی و خارجی راستوں اور دیگر حساس مقامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
یوم آزادی کی تقریبات کے پیش نظر مختلف علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ گشت اور چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوام کی سہولت کو مدِنظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کو مؤثر طریقے سے یقینی بنائیں۔
انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یومِ آزادی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کریں اور سیکیورٹی سے متعلق ہدایات پر عمل کریں۔ عوام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا شخص کی موجودگی کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ سیکیورٹی اداروں یا پولیس کو اطلاع دیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ یومِ آزادی ایک قومی تہوار ہے اور اس موقع پر تمام ضروری انتظامات کا مقصد عوام کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ تقریبات بغیر کسی رکاوٹ کے خوشگوار ماحول میں منعقد کی جا سکیں۔
سیکیورٹی اداروں نے واضح کیا ہے کہ یومِ آزادی کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ سرینگر جموں قومی شاہراہ سمیت اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی نگرانی مسلسل جاری رہے گی۔
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