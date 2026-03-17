نوَراترا تہوار کے پیشِ نظر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، زائرین کی مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنانا اولین ترجیح
تہوار کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
Published : March 17, 2026 at 8:51 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) آنے والے نوَراترا تہوار کے پیشِ نظر ڈِی آئی جی ادھم پور-ریاسی رینج سارہ رضوی نے کٹرا میں ایک اعلیٰ سطحی مشترکہ سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ جس میں تہوار کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں ایس ایس پی ریاسی، سی آر پی ایف کی 6ویں بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر، ایس پی کترا، ایس ڈی پی او کترا، ڈی ایس پی بھون، اور فوج، انٹیلی جنس بیورو، سی آئی ڈی،ریلوے، ٹریفک پولیس اور شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے افسران نے شرکت کی ۔میٹنگ کے دوران ایس ایس پی ریاسی نے کٹرا شہر کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پیش کیا اور یاترا روٹ، کٹرا ٹاؤن اور درگاہ کے اطراف کیے گئے انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی آئی جی نے زور دیا کہ زائرین کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق اس اجلاس میں اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ گاڑیوں کی چیکنگ کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف مقامات پر اچانک چیک پوسٹس قائم کی جائیں گے جبکہ جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی جانب سے چوبیس گھنٹے مشترکہ لانگ رینج پٹرولنگ بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فٹ پٹرولنگ میں اضافہ، بلند پہاڑی مقامات پر تعیناتی،ولیج ڈیفنس گارڈز کی فعالیت اور مسلسل ایریا ڈومینیشن مہمات کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔
زائرین کے ہجوم کے مؤثر انتظام پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ خاص طور پر بھگدڑ جیسے حادثات سے بچاؤ کے لیے جامع اقدامات کی ہدایت دی گئی۔ ڈی آئی جی نے کٹرا میں داخل ہونے والے افراد، بشمول مہاجرین،تعمیراتی مزدوروں،گھوڑا برداروں اور دیگر کی سخت جانچ پڑتال اور تصدیقی مہم چلانے کی بھی ہدایت دی ۔ ہوٹلوں، لاجز اور ہوم اسٹیز کی باقاعدہ انسپکشن پر بھی زور دیا گیا تاکہ آنے والے زائرین کی مکمل جانچ پڑتال کو یقینی بنایا جا سکے۔